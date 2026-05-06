Китай продолжает поставлять компоненты для "Шахедов" в Россию и Иран, несмотря на санкции США – WSJ

Вопреки многочисленным американским санкциям Китай остается ключевым узлом в цепочке поставок для производства иранских беспилотников-камикадзе типа "Шахед", которые активно используются Россией. Китайские компании не только продолжают продавать западные технологии, но и наращивают экспорт собственных компонентов, заменяя ими подсанкционные товары.

Если раньше Китай служил "перевалочным пунктом" для американских и европейских микросхем, то сейчас всё больше деталей производится непосредственно внутри Китая. Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal,

От посредничества к собственному производству

Долгое время Китай покупал микросхемы и сервоприводы у Соединенных Штатов и европейских стран. Эти компоненты через сеть подставных фирм в Гонконге попадали на заводы Ирана и России. Однако в условиях санкций китайские компании решили дистанцироваться от закупок европейских и американских микросхем, и наладили собственное производство.

Британская организация Conflict Armament Research, занимающаяся исследованием цепочек поставок оружия, подтверждает заметный рост использования компонентов именно китайского производства в дронах типа "Шахед". Малые китайские заводы, ориентированные на внутренний рынок, зачастую не боятся западных санкций, так как не ведут расчетов в долларах и не имеют активов за рубежом.

Пути обхода ограничений

Символом такой безнаказанности стала история с компанией Victory Technology. Фирма случайно отправила рекламное предложение о продаже двигателей Limbach L550, используемых в "Шахедах", на электронную почту организации Iran Watch, которая как раз отслеживает сети распространения иранского оружия.

Исследователи отмечают, что такие компании действуют крайне дерзко. Хотя представитель Victory Technology заявил, что их продукция предназначена только для гражданского использования, сайт компании доступен на русском, английском и немецком языках, но при этом отсутствует версия на китайском, что явно указывает на экспортную ориентированность.

Реакция на ход боевых действий

Данные китайской таможни демонстрируют прямую корреляцию между нуждами российской оккупационной армии и объемами поставок. Экспорт резко подскочил осенью 2024 года, когда Россия начала применять дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю, защищенные от систем РЭБ.

Еще один всплеск произошел весной 2025 года после удара ВСУ по российскому заводу в Саранске, который был основным внутренним поставщиком оптоволокна. Поставки в Россию остаются на стабильно высоком уровне, что связывают с наращиванием производства FPV-дронов.

Позиция Пекина и возможности США

Министерство иностранных дел Китая официально заявляет, что страна строго соблюдает правила экспорта товаров двойного назначения. Однако бывшие сотрудники Управления по контролю над иностранными активами утверждают, что китайские власти "закрывают глаза" на эти потоки, даже когда роль конкретных компаний становится публично известной.

Поскольку полностью остановить торговлю компонентами невозможно, стратегия США сейчас сместилась в сторону максимального удорожания логистики для Ирана и России. В Вашингтоне надеются, что принуждение к использованию менее качественных китайских аналогов вместо западных оригиналов приведет к снижению надежности дронов.

