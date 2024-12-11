'Наши люди всегда хотели мира': Зеленский объяснил, почему украинцы надеются на Трампа. Видео

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз говорил, что сможет прекратить войну в Украине. А его бывший (и будущий тоже) советник Кит Келлог сформулировал позицию будущей администрации Трампа тремя словами: "мир через силу". Именно поэтому украинцы надеются на президентство Трампа в США.

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Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому христианскому вещателю СBN. Президент Украины подчеркнул – украинцы мирные люди, которых заставили воевать.

"Наши люди всегда хотели мира. Когда началось полномасштабное вторжение, у людей не было выхода, они взяли в руки оружие, потому что убивали их детей. И так поступили бы все. Но сегодня у украинцев есть надежда, что Трамп – а у него позиция сильного президента, так мы это понимаем – сможет через силу (а Путин понимает только силу) достичь мира", – отметил президент Украины.

Зеленский напомнил также об очень важном нюансе – украинцы нуждаются не просто в прекращении боевых действий, а именно о мире, с гарантиями, что война не начнется снова.

"Мы будем находить все возможности, чтобы закончить эту войну быстрее и справедливо. И здесь, мне кажется, мы с президентом Трампом на одной стороне. Он понимает, что Америка не может быть слабой, не может "проиграть" Украину. Если позиция США будет не сильной, все не кончится только Украиной – взрывы будут в других уголках мира", – заметил украинский лидер.

Более того, "если зло не поставить на место, это будет примером для других авторитарных государств", добавил Зеленский.

Украинский лидер привел в пример ситуацию в Грузии, по которой администрация президента США "проявила слабость".

"Вы видите, что сегодня происходит в Грузии. Действия Америки в отношении Грузии, я считаю, – слабы. Грузия еще вчера была демократическим государством, а сегодня она узурпирована олигархами. Вся власть принадлежит бизнесу, напрямую связанному с Москвой. Таким образом, власти Грузии полностью находятся под политическим управлением Российской Федерации", – считает украинский лидер.

Из-за того, что "Соединенные Штаты и Европа не были сильными по ситуации в Грузии, и не поставили на место Россию", теперь то же самое будет происходить в Молдове, по крайней мере, высок риск этого, сказал президент Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, недавно находившийся в США для знакомства с окружением Трампа и их позицией по отношению к Украине, также считает, что избранный американский лидер "точно хочет прекратить войну в Украине". Это также нашло подтверждение на встрече Трампа с Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине зафиксирован неожиданно высокий уровень доверия к избранному президенту США Дональду Трампу. Согласно данным, 44,6% респондентов в Украине выразили доверие Трампу, что значительно превышает аналогичные показатели в странах Европы. Более того, только год назад ситуация была кардинально иной. Тогда 78,1% украинцев поддерживали Байдена, а Трампа только 10,1%.

Эксперты предполагают, что сейчас украинцы связывают с Трампом ожидания более решительной политики США по поддержке Украины.

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