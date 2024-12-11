Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и мирных переговоров – Reuters

На 35-минутной встрече избранный президент США Дональд Т рамп выразил стремление к немедленному прекращению огня в Украине и началу переговоров для быстрого завершения войны, в свою очередь, подчеркнули важность гарантий безопасности и поддержки со стороны США.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Владимир Зеленский использовал эту первую встречу с Трампом после выборов в США, чтобы объяснить важность предоставления Украине гарантий безопасности в любом сценарии прекращения войны с Россией.

Сообщается, что во время 35-минутного разговора трех лидеров конкретные детали потенциального мирного урегулирования не обсуждались.

Встреча дала определенные намеки на возможный формат мирных переговоров, хотя их процесс, в том числе с участием российского диктатора Владимира Путина, остается сложным, а роль США пока нечеткой.

По словам одного из источников, Трамп демонстрировал доброжелательность, открытость и готовность выслушивать других участников разговора. При этом он и его команда пока не уточняли, как именно они видят пути развязывания войны, в то время как Украина продолжает настаивать на получении гарантий безопасности в рамках какого-либо урегулирования.

"Во время встречи были упомянуты некоторые ключевые моменты – например, было сказано, что миру нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно, Путин может снова нарушить его, как он уже делал ранее, без надлежащих гарантий", – сказал источник в Офисе президента Украины.

Отвечая на вопрос, как Трамп воспринял ситуацию, источник отметил: "Он обдумывает все подробности".

Несколько человек, близких к Трампу, сообщили, что его встречи были ориентированы на установление личных контактов, что является важным элементом его дипломатии. В конце концов, он сам будет принимать решение о дальнейших шагах.

Макрон и Зеленский находились на одной волне во время встречи в Париже, но пытались не выглядеть так, будто "давят" на Трампа, отметил один из чиновников. Французский президент и Зеленский слаженно излагали свои взгляды, подчеркивая, что без поддержки США Украине будет тяжело.

Зеленский считает, что Путин боится только Трампа и, возможно, Китая на международной арене, и что любой продолжительный мир потребует от США "настоящей силы", сообщил украинский чиновник.

В то же время Макрон использовал встречу, чтобы подчеркнуть, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины и готовы разделить с США бремя обеспечения безопасности более равномерно, как отметили два источника.

Другой чиновник сообщил, что Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что Путин в 2024 году уже не такой, как был в 2017-м, когда Трамп общался с ним в Белом доме. Тот же чиновник добавил, что падение президента Сирии Башара Асада и его последствия для России также были использованы в качестве аргумента для более жесткой позиции Москвы в будущих мирных переговорах. "Речь шла об объяснении без давления на Трампа", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин проиграл войну против Украины, поскольку потерял 700 тысяч солдат на поле боя. Поэтому, по его словам, пришло время для мирных переговоров, и он уже разрабатывает "концепцию" мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встретились 7 декабря в Париже в рамках трехстороннего разговора, когда иностранные лидеры приехали на торжественное открытие восстановленного собора Парижской Богоматери. После встречи Трамп заявил, что Украина стремится "договариваться" и завершить "это безумие".

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