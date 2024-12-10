Опрос показал, сколько украинцев доверяют Трампу: есть интересный нюанс

Результаты опроса показали неожиданно высокий уровень доверия украинцев к избранному президенту США Дональду Трампу. Согласно данным, 44,6% респондентов в Украине выразили доверие Трампу, что значительно превышает аналогичные показатели в странах Европы.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа". Уровень доверия к Трампу в Украине значительно выше, чем, например, во Франции (16%), Великобритании (30%) или даже Венгрии (37%), которая обычно демонстрирует симпатии к республиканским политикам США.

Эксперты предполагают, что украинцы связывают с Трампом ожидания более решительной политики США по поддержке Украины. В ходе своей предыдущей предвыборной кампании Трамп неоднократно отмечал важность восстановления мира, что могло резонировать со стремлениями украинского общества.

Украинские 44,6% доверия стали неожиданностью, учитывая, что в прошлом украинцы больше симпатизировали действующему президенту США Джо Байдену. Год назад ситуация была кардинально иной. Согласно опросу, тогда 78,1% украинцев поддерживали Байдена, а Трампа только 10,1%.

"Очевидно, на высоком доверии Трампа могло сказаться и разочарование в действующем президенте США, по которому зафиксировано значительное падение показателя", – объяснили социологи.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон вечером 7 декабря провели трехстороннюю встречу в Париже, куда иностранные лидеры прибыли по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери. После встречи Трамп заявил, что Украина хочет "договариваться" и прекращать "это безумие".

Макрон со своей стороны призвал продолжать совместные усилия для мира и безопасности, а Зеленский заявил, что обсудил с Трампом важные вещи на поле боя и глобальную ситуацию, а также подчеркнул, что Украине нужен справедливый и сильный мир.

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