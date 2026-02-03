В Киеве в результате обстрела РФ поврежден музей у подножия монумента 'Родина-мать'. Подробности и фото

В результате террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 3 февраля был поврежден зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он расположен у подножия монумента "Родина-мать".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная. Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру нашей страны.

Что известно

"Россияне повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне у подножия монумента "Родина-мать". Это памятник науки и техники местного значения. Символично и цинично одновременно: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21", – говорится в сообщении.

По словам чиновницы, на месте работают специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ.

Бережная добавила, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1 680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

"Это сознательное уничтожение культуры и памяти, которое требует консолидированного ответа международного сообщества. В частности, через усиление санкций против России и предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, во время очередной террористической атаки РФ по столице в ночь на 24 января были повреждены объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Они внесены в Список всемирного наследия "ЮНЕСКО".

