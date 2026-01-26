Впервые со времен Второй мировой войны: во время последней атаки РФ были повреждены объекты Киево-Печерской лавры. Фото и видео

Во время очередной террористической атаки РФ по столице в ночь на 24 января были повреждены объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Они внесены в Список всемирного наследия "ЮНЕСКО".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная. Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру нашей страны.

Удар по Лавре

"В ночь на 24 января 2026 года объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" повредила массированная российская ракетно-дроновая атака на Киев. Последний раз разрушения из-за военных действий на территории Лавры фиксировали во время Второй мировой войны", – написала Бережная.

Она уточнила, что в результате террористического удар были повреждены корпус № 66 – входная часть к комплексу Дальних пещер, а также корпус № 67 – Аннозачатиевская церковь. Здесь частично разрушен фасад.

В свою очередь генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в комментарии Медиа сообщил, что сами пещеры не пострадали. Гендиректор также рассказал, что из-за отключения электроэнергии не сработал сейсмический датчик, что не позволяет определить влияние взрыва на объекты заповедника.

Киево-Печерская лавра – киевский православный монастырский комплекс. Один из крупнейших христианских центров Украины, выдающийся памятник истории и архитектуры. Лавра принадлежит государству, а религиозные организации пользуются ею на правах аренды. Основана в 1051 году как пещерный монастырь за пределами Киева. Свое название получила от пещер, где поселились первые жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в том числе по Киеву и области.

