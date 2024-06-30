'Наша задача – заполнить правительство': Стефанчук рассказал о планах Рады на ближайшее время

Несмотря на то, что в Кабинете министров Украины нет свободных мест, Верховная Рада хочет "заполнить правительство" уже на одном из ближайших пленарных заседаний. Речь идет о временно исполняющих обязанности.

Видео дня

Об этом в украинском эфире заявил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что кадровым вопросам может быть посвящено одно из ближайших заседаний Рады.

"Я убежден, что буквально уже в ближайшее время Верховная Рада вернется к кадровым вопросам и наша задача заполнить правительство", – сказал Стефанчук.

Глава Верховной Рады пояснил, что уже пора "отходить от практики исполняющих обязанности по тем или иным направлениям".

"Должен быть министр, полноценный член правительства, выполняющий задачи, которые на него возлагает народ Украины на вверенном ему участке в исполнительной власти", – отметил Стефанчук.

Согласно данным Кабмина, в настоящее время в правительстве всего пять так называемых "врио". Это Матвей Бедный, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта, Тарас Высоцкий – министра аграрной политики, Ростислав Карандеев – министра культуры и информполитики, Александр Порхун – министра по делам ветеранов и Василий Шкураков – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОВА Сергея Борзова. Сам уже экс-чиновник уверял, что ушел с должности по собственной воле – из-за проблем со здоровьем.

Также сообщалось, что Кабмин сформировал наблюдательный совет "Энергоатома": в него вошли трое независимых членов и два представителя государства.