Кабмин уволил главу Винницкой ОВА Сергея Борзова: что известно

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой облгосадминистрации Сергея Борзова. Соответствующее решение было принято в кадровом блоке заседания правительства 25 июня.

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Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Также он рассказал о назначении замминистра по делам ветеранов Украины, которая будет отвечать за направление евроинтеграции.

При рассмотрении вопросов из кадрового блока на заседании Кабинета министров чиновники рассмотрели два кадровых вопроса.

Так, они согласовали увольнение Сергея Борзова с должности председателя Винницкой областной военной администрации.

"Согласовано увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации", – написал представитель правительства в ВРУ.

О причинах увольнения чиновника Мельничук не упомянул. Однако сам практически уже экс-глава Винницкой ОВА свое увольнение объяснил проблемами со здоровьем.

"4 года в должности, 2.5 года из которых — в состоянии войны. Винниччане достойно прошли этот путь. Спасибо каждому жителю области за это. Спасибо команде, президенту. Вынужденно ухожу из должности из-за состояния здоровья. Прошу не терять время ни на какие манипуляции. Надолжности. сделано многое и результат есть. С уважением к каждому, кто помогал и был рядом", – написал он на своей странице в Facebook.

Винницкую ОГА Борзов возглавлял с 19 июня 2020 года.

Уроженец Винницы и выпускник исторического факультета Винницкого педагогического института, Борзов с 2006 по 2011 год был директором команды "Клуба веселых и сообразительных" "Винницкие перцы", а затем в течение года занимал аналогичную должность в команде КВН "Сборная Украины". Также успел поработать в российском творческом объединении "Александр Масляков и Компания".

Однако уже с июня 201-го Борзов начал строить карьеру в государственных органах: тогда его назначили заместителем руководителя Государственного управления делами. Успел он и поруководить этой структурой, правда, в статусе и.о.: это было в карьере Борзова дважды, с августа 2015 по июль 2016, а также с июня по август 2019. А после этого он был назначен руководителем ГУД уже без каких-либо приставок.

В этой должности Борзов проработал до назначения на должность председателя Винницкой ОВА, на которой он сменил Владислава Скальского.

Дважды баллотировался в органы местного самоуправления в Винницкой области: во время выборов 2006-го – в депутаты Винницкого горсовета от партии "Либеральная Украина", а в 2010-м – в Винницкий облсовет от "Фронту Змін". В 2020-м участвовал в выборах городского головы Винницы в 2020-м году уже как кандидат от "Слуги народа", возглавлял фракцию этой политсилы в городском совете города.

Борзов награжден нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "При содействии войску": награда чиновнику была вручена 4 октября 2022 года.

Также, как рассказал Мельничук, Кабмин назначил замминистра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции – Руслану Величко-Трифонюк. Она работала и. о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда, была волонтером Международного благотворительного фонда "Вернись живым" (отвечала за самый масштабный проект фонда "Вернись живым" по закупке трех "Байракторов" со всем сопутствующим оборудованием) и советницей заместителя министра обороны Украины.

В марте 2022 года, как пишет "Новинарня", Величко-Трифонюк инициировала законодательные изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, направленные на удешевление стоимости продукции, необходимой для обеспечения национальной безопасности и обороны. В частности, они касались товаров военного назначения и товаров двойного использования.

Во время работы в Украинском ветеранском фонде она занималась расширением программы поддержки ветеранов, в частности, из-за кризисных горячих линий, юридических консультаций и социальной адаптации, помогала воплощать в жизнь программы переквалификации и трудоустройства ветеранов.

Напомним, 22 июня стало известно, что Кабмин сформировал наблюдательный совет "Энергоатома".

В ее состав вошли пять человек, среди которых три независимых члена (Тимоти Джон Стоун, Майкл Эллиот Кирст и Ярек Неверович) и два представителя Украины (Виталий Петрук и Тимофей Милованов).