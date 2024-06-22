Кабмин сформировал наблюдательный совет 'Энергоатома': кто в него вошел

Кабинет министров Украины 21 июня сформировал наблюдательный совет акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". В его состав вошли пять человек, среди которых трое независимых членов и два представителя нашего государства.

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Первые – это Тимоти Джон Стоун, Майкл Эллиот Кирст и Ярек Неверович, а Украину в наблюдательном совете представляют Виталий Петрук и Тимофей Милованов. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №566-р, в котором говорится об избрании кандидатур победителей отбора на должности членов наблюдательного совета.

Что известно о членах наблюдательного совета "Энергоатома"

Тимоти Джон Стоун ранее занимал должность независимого директора британской энергетической компании Horizon Nuclear Power. А также – неисполнительного директора Европейского инвестиционного банка и возглавлял страховую компанию по ядерным рискам. Кроме того, Стоун занимал должность старшего советника Государственного секретаря по энергетике и изменению климата в Великобритании. Также он возглавляет Ассоциацию ядерной промышленности Великобритании.

Майкл Эллиот Крист имеет тридцатилетний стаж в ядерной энергетике. Он является основателем и управляющим директором EuroAtlantic Partners в Брюсселе. Крист занимал должности вице-президента по стратегии и внешним связям для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также вице-президента Центральной и Восточной Европы в Westinghouse Electric Company.

Ярек Неверович ранее занимал должность министра энергетики Литвы и главного советника президента Литвы по окружающей среде и инфраструктуре, а также другие должности в литовском правительстве. Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, Неверович играл ключевую роль в переговорах по эксплуатации Игналинской атомной электростанции во время переговоров EUCO MFF и RRF.

Виталий Петрук с 2015 по 2019 год возглавлял Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, которое занималось выводом из эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращением объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. С 2020 по 2023 год Петрук занимал должность заместителя председателя по экономике ГП "Администрация морских портов Украины" в городе Одесса, а 17 марта 2023 года был назначен государственным секретарем Министерства экономики Украины.

Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики. Ранее он занимал должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства. в 2016-2019 годах являлся заместителем председателя Совета Нацбанка. В 2020 году Тимофей Милованов стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В декабре 2023 года Милованова был назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", ранее он занимал должность председателя Наблюдательного совета предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, до конца 2024 года государственный "Энергоатом" планирует рассчитаться по своим обязательствам в рамках возложенных на компанию спецобязанностей по финансированию тарифа на электроэнергию для населения.

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