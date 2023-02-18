Наша задача – сделать все, чтобы победа Украины была как можно более быстрой, – Артур Герасимов из Мюнхена

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, участвующий в составе украинской делегации в Мюнхенской конференции безопасности, рассказал журналистам о ключевых месседжах для западных союзников. Об этом пишет "Европейская Солидарность".

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"Ключевой вопрос – это вопрос времени. Мы слышим от наших международных партнеров, что война будет долгой. Но мы стараемся сказать им в каждом нашем выступлении, на каждой встрече – каждый день, прямо сейчас ракетами уничтожается наша инфраструктура. Каждый день погибают лучшие сыновья и дочери Украины. Поэтому эта война должна закончиться как можно быстрее. А для этого нужны скорые решения", – считает Герасимов.

"И во время моего выступления на одном из мероприятий конференции, и на встрече с министром обороны Германии Писториусом я четко сказал: полурешения, полушаги так же опасны, как и отсутствие шагов. Украина нуждается сейчас в скорости принятия решений нашими партнерами. Ведь то время, которое скорость принятия решений забирает у нас, к сожалению, прибавляется стране-агрессору", – отмечает депутат.

"Также на каждой встрече мы поднимаем вопрос значительного усиления санкций. Потому что у России, к сожалению, до сих пор есть достаточно денег для финансирования своих вооруженных сил, которые убивают украинцев", – замечает Герасимов.

"Наша команда прибыла сюда во главе с Петром Порошенко с конкретным перечнем и с конкретными идеями, предложениями, как эти санкции можно значительно усилить. Например, одна из идей – это закрытие Суэцкого канала для российских танкеров или танкеров, перевозящих российскую нефть. Тогда цена для России вырастет на десятки миллиардов долларов, и она потеряет эти деньги", – объясняет Герасимов.

"Это чрезвычайно важная площадка. Более 45 лидеров государств, более 80 министров иностранных дел, обороны. И именно поэтому очень важно использовать эти встречи для усиления поддержки Украины. Вчера выступали Шарль Мишель, Макрон, Шольц. Сегодня будут выступления вице-президента США Камалы Харис, премьера Великобритании Риши Сунака. И это очень важно. Украинская делегация работает здесь как единая команда. Потому что единство – это залог того, что мы сможем очень быстро добиваться результатов", – отмечает Герасимов.

Он также сообщил, что отдельная панель будет посвящена работе украинского парламента в условиях войны с участием председателя ВР Стефанчука.

"Конечно, мы там будем присутствовать. Будем поддерживать, помогать. Какая разница, из каких мы политических сил? Сегодня мы все солдаты, и должны работать ради Украины", – говорит Артур Герасимов.

"Весь мир сегодня помогает Украине потому, что мы – демократия. И месседж, который мы тоже здесь слышим, очень прост: и сейчас, и после войны мы должны оставаться демократической страной. Со свободой слова, с верховенством права, с отсутствием политических преследований, с плюрализмом в парламенте", – констатирует сопредседатель фракции.

"Наша задача сейчас на дипломатическом фронте – сделать все, чтобы победа была скорейшей и чтобы нашим ребятам на фронте было легче", – резюмирует Герасимов.

Напомним, Порошенко в Мюнхене заявил, что единственная гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО.