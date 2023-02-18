Порошенко из Мюнхена: единственная гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО

Петр Порошенко, находящийся на Мюнхенской конференции безопасности, в интервью журналистам заявил, что для него принципиально важным результатом стал бы сигнал о приглашении Украины в НАТО на Вильнюсском саммите Альянса. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

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"Для меня было бы принципиальным, если бы наконец-то ввели в тематику обсуждений ситуации по Украине обязательное в этом году получение приглашения на Вильнюсском саммите стать членом НАТО", – сказал Порошенко.

"С этого должна начинаться и этим заканчиваться каждая встреча. Потому что без полномасштабного членства Украины в НАТО как единственно возможного варианта гарантий безопасности все остальное – это абсолютно фейковые, тупиковые подходы, которые не спасут Украину", – отмечает пятый президент.

Он также отметил, что Мюнхенская конференция демонстрирует прогресс, который произошел через год в международной повестке дня безопасности относительно России и ее военной агрессии против Украины.

Год назад все говорили, что это конфликт, а не война. Год назад все говорили, как сохранить лицо путина. Были всякие предложения, очень странные, о том, какой компромисс может быть – за счет Крыма или чего-то другого. На сегодняшний день весь мир, Европа мобилизованы для того, чтобы остановить путина", – объясняет Порошенко.

"Раньше говорили, как спасти Украину от катастрофы. Мы стараемся все сделать, чтобы сейчас все переключились на то, как обеспечить победу Украины, как помочь Украине победить россию", – резюмирует пятый Президент.

Как известно, Петр Порошенко в своей колонке для журнала Newsweek накануне Мюнхенской конференции призвал западных партнеров ввести против России такие санкции, которые окончательно подорвут ее экономику и разрушат основу путинского режима.