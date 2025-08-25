'Наша позиция четкая': Китай отреагировал на слухи о готовности отправить миротворцев в Украину

В Китае отреагировали на заявления о готовности отправить миротворческие военные силы в Украину. Там опровергли подобные слухи и отметили, что информация не соответствует действительности.

Видео дня

Об этом стало известно из сообщения Global Times в соцсети Х. В Пекине в очередной раз заявили, что их позиция в украинском вопросе остается неизменной.

Что известно

Отмечается, что ранее немецкое издание Die Welt писало, что, по данным дипломатических представителей некоторых стран ЕС, Китай якобы выражал готовность присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине.

"Представитель министерства иностранных дел Китая Гуо Цзякунь заявил в понедельник, что соответствующие сообщения не соответствуют действительности, а позиция Китая по украинскому кризису является последовательной и четкой", – говорится в сообщении.

Напомним, после встречи президентов Украины и Соединенных Штатов в Китае заявили, что выступают за политическое урегулирование войны в Украине. В частности, КНР "поддерживает все усилия, направленные на установление устойчивого мира". Там в очередной раз подчеркнули, что Пекин с первого дня занимает объективную и справедливую позицию по войне и поддерживает мирные переговоры.

Также, по словам пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин, Пекин рассчитывает на участие всех сторон в переговорах с целью достижения прочного мира и заключения мирного соглашения.

Как писал OBOZ.UA, в американском издании The Hill отметили, что Китаю выгодна бесконечная война в Украине и при этом невыгодна победа России. КНР поддерживает нарративы о том, что самой большой угрозой для Китая являются США, однако на самом деле Пекин больше может опасаться Москвы.

