Заявили о суверенитете и территориальной целостности: Китай отреагировал на переговоры по войне в Украине

В Китае после встречи президентов Украины и Соединенных Штатах заявили, что выступают за политическое урегулирование войны в Украине. В частности, КНР "поддерживает все усилия, направленные на установление устойчивого мира".

Именно так пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Мао Нин прокомментировала журналистам переговоры, которые состоялись накануне в США. Китайский дипломат подчеркнула, что ее страна относительно войны в Украине придерживается принципов, ранее объявленных лидером КНР.

"Китай с первого дня занимает объективную и справедливую позицию по этой войне и способствует мирным переговорам. Лидер КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех стран неприкосновенны, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные проблемы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться", – отметила она.

По словам Мао Нин, "эти принципы являются еще более актуальными, учитывая нынешние обстоятельства".

"Китай готов, учитывая волю заинтересованных сторон и вместе с остальным международным сообществом, продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", – добавила она.

Отдельно китайский дипломат подтвердила, что "президенты Китая и России бесперебойно поддерживают каналы связи", но уклонилась от ответа, планируется ли телефонная беседа между лидером КНР и российским диктатором в ближайшее время.

Также Мао Нин отказалась отвечать на "гипотетические вопросы", в частности, может ли Китай в любой форме принять участие в миротворческих процессах или способствовать предоставлению Украине гарантий безопасности.

Что предшествовало

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же – "быть хорошим".

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

