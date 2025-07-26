Китаю выгодна бесконечная война в Украине и невыгодная победа России – The Hill

Огромная пропагандистская машина Китая поддерживает нарративы о том, что наибольшим соперников и угрозой для Китая являются Соединенные Штаты Америки. Однако на самом деле Пекин даже больше может опасаться России.

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РФ для Китая представляет собой гораздо более непосредственную проблему безопасности, чем США, а возможно, даже прямую угрозу. Об этом говорится в материале The Hill.

О чем постоянно говорят в МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И недавно в очередной раз заявил, что Пекин "не может смириться с поражением России в войне против Украины, поскольку это может позволить Соединенным Штатам обратить все свое внимание на Китай". Важно отметил, что он представляет тоталитарное государство с огромным пропагандистским аппаратом, который, как и все подобные образования, склонны предпочитать манипуляцию правде.

Китай, безусловно, хочет, чтобы США отстали от него, и поэтому использует любое отвлечение. Но Америка не находится по соседству с КНР и не участвует в изнурительной войне. Несмотря на громкие заявления администрации президента США Дональда Трампа, Штаты пока не прибегли к жестким шагам, и, как показывает борьба за тарифы, неясно, что именно предпримет Америка в отношении Китая.

Китаю невыгодная победа России

Если Россия победит в войне против Украины, кремлевский диктатор Владимир Путин будет полон самоуверенности и высокомерия, ведь его империалистическая авантюра оказалась успешной. Такая Россия может оказаться достаточно безрассудной, чтобы напасть на страну НАТО или попытаться аннексировать Северный Казахстан, что не принесет пользы Китаю.

Кроме того, РФ может изменить дружественный тон в отношении Китая. Москва в случае победы может поставить под сомнение свою клятвенную "безграничную" дружбу с Китаем и для начала существенно повысит для Пекина цены на российские энергоносители.

Вечная дружба между РФ и КНР, возможно, не исчезнет в одночасье, но это наверняка создаст более сложные отношения, которые могут стать испытанием для терпения Китая. В то же время, если РФ проиграет в войне, может возникнуть целый ряд крайне дестабилизирующих сценариев, что тоже не будет выгодно Китаю.

Что предшествовало

Недавно OBOZ.UA писал об очередных доказательствах того, что Китай поддерживает военно-промышленный комплекс России. Например, в рамках поставок двигателей для БПЛА в качетсве конспирации используются подставные компании. Компоненты для вооружения Китай поставляет в РФ под видом холодильников.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины детально изучают компоненты в российском оружии. Совсем недавно украинская разведка обратила внимание, что одна из российских разработок в области БПЛА почти на 100% состоит из китайских компонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о том, что Китай будет побуждать Россию атаковать страну НАТО, чтобы отвлечь внимание от нападения на Тайвань, предупреждал и генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, Россия невиданными темпами готовится к новой войне, где попытка захватить Европу будет лишь ступенькой к основной цели, которой является именно нападение на США.

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