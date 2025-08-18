'Должны быть все заинтересованные стороны': в Китае отреагировали на встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне

В Китае отреагировали на встречу президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в Вашингтоне 18 августа. Там отметили, что Пекин рассчитывает на участие всех сторон в переговорах с целью достижения длительного мира и заключения мирного соглашения.

Видео дня

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает "Укринформ". В то же время она не дала ответа на вопрос о том, готов ли Китай стать гарантом безопасности Украины после прекращения огня.

Заявление Китая относительно переговоров Зеленского и Трампа

"Мы ожидаем, что все заинтересованные игроки и причастные стороны будут участвовать в процессе мирных переговоров и выработке условий долгосрочного мира, а достигнутое соглашение будет принято всеми сторонами", – подчеркнула Мао.

Пресс-секретарь МИД заявила, что Пекин поддерживает любые международные инициативы, направленные на политическое урегулирование войны между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что позиция Китая по "украинскому кризису" остается четкой и последовательной. Китай и в дальнейшем будет способствовать мирным переговорам и прилагать собственные усилия для политического завершения конфликта.

"(Китай. – Ред.) рад видеть продолжение взаимодействия и улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией, а также содействие политическому урегулированию кризиса", – сказала дипломат в ответ на просьбу прокомментировать саммит Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Вместе с тем она подчеркнула, что позиция Китая в отношении войны остается четкой и последовательной. Китай и в дальнейшем будет способствовать мирным переговорам и прилагать собственные усилия для политического завершения конфликта.

Напомним, 18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант отметил, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время подчеркнул, что мир должен быть длительным.

Как ранее сообщал The Telegraph, лидер Китая Си Цзиньпин не может позволить России заключить мир с Украиной. Пекин рассматривает этот конфликт как опосредованную войну, чтобы перед вторжением на Тайвань истощить США и Россию, которую считает стратегическим противником.

Как писал OBOZ.UA, в американском издании The Hill отметили, что Китаю выгодна бесконечная война в Украине и при этом невыгодна победа РФ. КНР поддерживает нарративы о том, что самой большой угрозой для Китая являются США, однако на самом деле Пекин больше может опасаться Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!