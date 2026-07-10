Нарративы "посыпались": у Путина поднялась суматоха из-за заявления Трампа об успехах Украины

В России заметно активизировались попытки пересмотреть собственную информационную линию после заявлений администрации президента США Дональда Трампа об успехах украинских сил и критики российской переговорной стратегии. Российские власти при этом пытаются преуменьшить значение решений Вашингтона о поддержке Киева, в частности в вопросе производства ракет для систем Patriot.

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По мнению аналитиков, такая реакция свидетельствует о стремлении Кремля не упустить возможность для будущего диалога с США и сохранить шансы на получение политических уступок. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Москва корректирует риторику после заявлений США

Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков недавно заявил, что военная поддержка Украины со стороны США не является чем-то новым, пытаясь таким образом приуменьшить значение решения Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

В то же время он заверил, что в Москве не расценивают эти шаги как эскалацию, а называют их ошибочным решением американской администрации.

Кроме того, Песков сообщил, что телефонного разговора между Трампом, который встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре на саммите НАТО, и Владимиром Путиным 8 июля не было, однако подчеркнул, что российский диктатор, по его словам, якобы по-прежнему готов к контактам с президентом США.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова повторила традиционные кремлевские тезисы, заявив, что Вашингтон якобы не заинтересован в укреплении европейской безопасности, тогда как страны Европы, по её словам, готовятся к длительному противостоянию с Россией.

"Ответы Пескова и Захаровой свидетельствуют о том, что Кремль ещё не разработал согласованного информационного ответа на недавние усилия администрации Трампа по противодействию российским нарративам", – подчеркнули аналитики.

США разрушают ключевые нарративы Кремля

В частности, 6 июля государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что после саммита между США и Россией на Аляске в августе 2025 года стороны не подписывали никаких письменных договоренностей. Это ставит под сомнение попытки Москвы использовать результаты встречи в качестве аргумента в своих переговорных целях.

Кроме того, американские высокопоставленные чиновники в последнее время открыто отмечают тактические и оперативные успехи украинских военных, что противоречит заявлениям Кремля о якобы непрерывном продвижении российской армии по всей линии фронта.

"Кремль, похоже, пытается преуменьшить значение последних событий, в том числе важность лицензионного соглашения по Patriot, чтобы оставить дверь открытой для переговоров с Соединёнными Штатами в надежде, что Россия всё ещё сможет добиться уступок от Украины и её партнёров", – говорится в материале.

Напомним, на саммите НАТО в турецкой Анкаре Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсуждали вопросы укрепления украинской ПВО и мирных переговоров. Кроме того, глава Белого дома добавил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты считают, что производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине не удастся быстро наладить и на это уйдут годы из-за сложности технологий, жесткого экспортного контроля со стороны США и проблем с цепочками поставок.

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