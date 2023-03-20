Нардепы проголосовали за установление ежегодной выплаты ветеранам войны до 24 августа: что известно

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за изменение даты и вида ежегодной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. "За" закон №7295 высказались 279 народных избранников.

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Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Кабинет Министров будет самостоятельно устанавливать размеры и порядок осуществления такой выплаты.

Ранее указанную выплату производили до 5 мая.

Напомним: кроме того, ВРУ приняла ряд других решений 20 марта. В частности, депутаты призвали ООН и парламенты стран мира к исполнению Римского устава и задержанию президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в тяжком международном преступлении. За соответствующее постановление проголосовали 335 народных избранников.

Также был принят ряд кадровых решений. Нардепы проголосовали за отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина и вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Последнего назначат на новую должность в правительстве.

Также депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов поддержали отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. "За" проголосовало 295 народных избранников, "против" – 1, воздержались – пять человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– депутаты ВРУ досрочно прекратили полномочия народного депутата Михаила Забродского. За соответствующее решение проголосовали 307 народных избранников;

– генерал-лейтенант Михаил Забродский станет заместителем Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он досрочно прекратил полномочия народного депутата от "Европейской солидарности".

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