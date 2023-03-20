В Раде поддержали досрочное прекращение полномочий нардепа Забродского

Депутаты Верховной Рады досрочно прекратили полномочия народного депутата Михаила Забродского. За соответствующее решение проголосовали 307 избранников.

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Об этом сообщил однопартиец Забродского нардеп Алексей Гончаренко. Ранее Забродский написал заявление о сложении депутатских полномочий, он усилит команду Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Генерал-лейтенант возвращается на военную службу – его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это была честь работать вместе с таким человеком в парламенте. Уверен, что опыт генерала Забродского позволит нашему войску приумножить успехи", – отметил Гончаренко, опубликовав фото с электронным табло, на котором отражены результаты голосования парламентариев за досрочное прекращение полномочий нардепа Забродского

Напомним, 17 марта стало известно, что нардеп от "Европейской солидарности" Забродский решил сложить мандат. Он подал соответствующее заявление в ВРУ. Тогда коллеги Забродского по парламенту называли причину решения бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками и Героя Украины.

Как отметил нардеп Ярослав Юрчишин, Забродский на протяжении длительного времени помогал Залужному, сейчас же решил, что должен уделять больше времени приближению победы Украины в войне с Россией.

Впоследствии стало известно, что генерал Забродский станет заместителем Залужного. И опыт боевого командира, под руководством которого был совершен самый длинный в истории рейд тылами противника и деблокированы 3 тысячи воинов и более 250 единиц техники, оказавшихся в окружении российских войск в 2014 году, пригодится военному командованию Украины.