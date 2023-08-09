Нардеп Торохтий заявил, что не будет сдавать мандат, потому что его 'избрали люди': в сети бурно отреагировали

В парламентской фракции "Слуга народа" после скандала с Богданом Торохтием требуют от нардепа, чтобы тот сложил мандат и вернул государственные средства. Сам же Торохтий отказывается сложить полномочия народного депутата Украины.

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Нардеп, оскандалившийся после того, как был замечен с женой на отдыхе за границей во время войны, а также покупкой элитных недвижимости и авто, заявил, что будет "продолжать работать на защиту Украины". На заявление нардепа бурно отреагировал блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале.

Информация о том, что депутат отказывается от идеи об отставке и хочет сохранить депутатские полномочия, появилась на странице Торохтия в социальных сетях.

"Я не буду сдавать мандат, меня выбрали люди, я продолжу работать в защиту Украины", – заявил нардеп в одном из комментариев на своей странице в Facebook.

Однако впоследствии нардеп отрицал свои слова и заявил, что не оставлял данного сообщения.

В то же время пользователей сети крайне возмутила роскошная жизнь семьи нардепа и отдых за границей во время войны, а также то, что нардеп не признает свою вину и хочет сохранить депутатский чин. В частности, относительно позиции Торохтия остро высказался блогер Богдан Беспалов.

"Похоже, нардеп Богдан Торохтий со своей позицией определился. Будет работать "в защиту Украины" и на четвертый автомобиль до конца, потому что выбрали люди. Еще не нажрался взятками. Я бы делал с такими нардепами то, что делали с ведьмами в средние века", – заявил блогер.

Напомним, что скандал вокруг нардепа Торохтия разразился в конце мая, когда стало известно о его отдыхе в Болгарии. Также выяснилось, что нардеп за время войны сменил три авто, последнее из которых Mercedes-Benz EQS – его цена составляет около 7 млн грн. Элитные автомобили были записаны на имя жены Торохтия Алины Левченко – дочери футбольного тренера Виталия Левченко и экс-помощницы нардепа Сергея Каплина.

Так, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение нардепа Торохтия из фракции. Депутат должен сложить мандат и вернуть бюджетные деньги. Арахамия также отметил, что в первые дни после скандала он всячески уговаривал провинившегося коллегу, просил продемонстрировать обществу наличие совести и депутатской этики, однако эти усилия ни к чему не привели.

Напомним также, что в "Слуге народа" инициировали немедленное прекращение членства Аристова во фракции. 25 июля депутат написал заявление о сложении мандата. В Раде его место займет Наталья Локтионова.

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