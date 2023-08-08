Скандального 'слугу народа' Торохтия исключат из фракции: Арахамия сделал последнее предупреждение всем нардепам

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Богдан Торохтий, оскандалившийся после того, как был замечен с женой во время отпуска в Болгарии, а затем и за покупкой элитных недвижимости и авто, должен сложить депутатский мандат. Также глава фракции Давид Арахамия инициирует его исключение из фракции.

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Об этом сам Арахамия написал у себя на Telegram-канале. В первые дни после скандала он всячески увещевал провинившегося коллегу, просил продемонстрировать обществу наличие совести и депутатской этики, однако эти усилия ни к чему не привели.

"У него было время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хотя бы как-то реабилитироваться. Как вариант – продать что-нибудь из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше не будет так поступать. Но ничего из этого сделано не было", – обозначил Арахамия.

Более того, наглость Торохтия дошла до того, что в процессе покупки элитной недвижимости, он продолжал получать компенсацию за аренду жилья в Киеве, предусмотренную для народных избранников. Подобное поведение буквально вывело из себя коллег по фракции.

"Поэтому: Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет. Второе – он должен сложить депутатский мандат. Третье – я немедленно инициирую его исключение из фракции", – резюмировал глава политической силы.

Также Арахамия обратился ко всем членам своей фракции на фоне ряда скандалов, число которых не уменьшилось с наступлением полномасштабной войны. Он напомнил им, с какими целями и лозунгами они пришли в парламент в 2019 году, про ответственность для народных избранников, о том, что никаких привилегий не будет и все равны перед Законом.

"Не до всех дошло, что наступили перемены, за которые мы когда-то проголосовали. И это касается всех фракций. Мы создали институты, борющиеся с коррупцией. Возможно, не так, как в развитых демократиях, но точно лучше, чем за все годы Независимости. Мы не будем покрывать никого, кто шел с нами и не понял, что мы не шутим", – подчеркнул он.

В заключение Арахамия указал, что нардепам "Слуги народа" стоит окончательно определиться, готовы ли они "жить по-новому". В противном случае правоохранительные органы не будут обращать внимание на название политических формирований.

Напомним, что скандал вокруг Торохтия разгорелся в конце мая, когда стало известно о его отдыхе в Болгарии. Также выяснилось, что нардеп за время войны сменил три авто, последнее из которых, Mercedes-Benz EQS, стоит около 7 млн грн.Все эти машины были записаны на имя жены Торохтия Алины Левченко – дочери футбольного тренера Виталия Левченко и экс-помощницы нардепа Сергея Каплина.

Тогда Арахамия заметил, что роскошная жизнь Торохтия и его вояж за границу в разгар всеобщей мобилизации не станет поводом для наказания. Якобы народный избранник и так стал жертвой давления собственной жены.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ и САП разоблачили на получении неправомерной выгоды нардепа от "Слуги народа" Гунько и двух его сообщников. По данным правоохранителей, задержанные получили первую часть средств, 85 тыс. долларов США, от частного предпринимателя за якобы передачу в аренду государственных земель.

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