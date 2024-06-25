Пытался дать биткоин Найему: начался суд над "слугой народа"

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении нардепа, обвиняемого в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в виде криптовалюты биткоин. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением имущества.

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Об этом 25 апреля 2024 года сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В ходе заседания прокурор изложила краткое изложение обвинительного акта, после чего коллегия судей перешла к изучению доказательств, предоставленных стороной обвинения. Следующее заседание в праве назначено на 11.00 28.06.2024.

Имя нардепа не указано, но, по данным СМИ, речь идет о представителе партии "Слуга народа" Андрее Одарченко. Именно его в 2023 году обвиняли в попытке дать взятку главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Чем известен "слуга народа" Андрей Одарченко?

Андрей Одарченко является главой подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике. В ноябре 2023 года ему НАБУ и САП вручили ему подозрение в коррупции.

В рамках досудебного расследования установлено, что Одарченко предлагал на тот момент руководителю Государственного агентства восстановления Мустафе Найему $50 тыс., чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором нардеп продолжает занимать должность ректора. Одарченко возглавляет Государственный биотехнологический университет, о чем говорится на сайте вуза.

После этого Андрей Одарченко предоставил Найему часть взятки в размере 0,39 биткоина (на тот момент это было эквивалентно $10 тыс.). 22 ноября Высший антикоррупционный суд Украины избрал парламентарию меру пресечения. Одарченко арестовали с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен – полная сумма была внесена 24 ноября.

В настоящее время Одарченко временно исключили из парламентской фракции и партии "Слуга народа". Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также OBOZ.UA сообщал, что Одарченко связывают с бывшим помощником сына генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки Вадимом Слюсаревым. В частности, он харьковской фирмой "Градиент инвест", по контактному номеру которой можно связаться с ООО "Рубикон Трейдинг", совладельцем которой является Слюсарев.

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