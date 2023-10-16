Израиль, как и Украина, много лет страдает от внутренней политической турбулентности и дезориентированности, что и приводит в итоге к внешней агрессии. Когда межпартийная борьба и цели конкретных политиков доминируют над национальными интересами государств, тогда и появляются дыры в обороноспособности.

Уже на следующий день после нападения ХАМАС на Израиль премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху призвал все политические силы и граждан Израиля объединиться ради "победы в войне". Потребовалась трагедия, чтобы в повестке дня громко стал вопрос о формировании правительства национального единства. К сожалению, этот логичный и правильный шаг был сделан слишком поздно: вторжение палестинцев разоблачило внутренние проблемы Израиля: страна пережила несколько громких коррупционных скандалов, некоторые из них непосредственно связаны с обороноспособностью государства. "Кульминацией" стало намерение правого правительства Нетаньяху провести т.н. судебную реформу, в результате возникли конфликты между властью и оппозицией. Конечно, в такой ситуации власти – не до усиления национальной безопасности: социальный кризис и борьба за свою власть поглотили все внимание нынешнего правительства.

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Как и Израиль, Украина подверглась террористической атаке, в нашем случае – со стороны РФ. Обе войны имеют свои особенности, но что их точно объединяет, так это указанная выше слабость оборонных институтов, институтов управления. То есть слабость государства, которому граждане – мы с вами – делегируют часть функций, в том числе и обеспечение безопасности страны.

Если говорить об Украине, то та атрофия мышц национального управления началась не в 2022 году и даже не в 2014-м, а во время закладки фундамента украинской независимости. Здесь можно было бы вспомнить ошибки Кравчука, но он так и не стал президентом в полном смысле этого слова, он выполнил единственную, но важную функцию: поставил подпись под Беловежским соглашением и запустил процесс формирования самостоятельного государства.

А вот о периоде правления Леонида Кучмы следует поговорить подробнее. Кучма – человек, заложивший главные векторы развития нашей страны: начиная от подыгрывания московскому "старшему брату" и завершая созданием межклановой демократии. Именно во время правления Кучмы были сформированы все те негативные тенденции, которые разрушали Украину и которые со временем и предоставили возможность россиянам для нападения.

Да, именно Кучма положил начало основам одной из основных болячек, которые убивали политико-экономический иммунитет Украины многие годы – олигархическую модель развития страны, от которой мы лечимся до сих пор. В первые годы его президентства сформировались условия для появления на украинском рынке финансово-промышленных групп, на базе которых впоследствии выросли современные "государственные" миллиардеры. Взять хотя бы Виктора Пинчука, капиталы которого во время правления его родственника-тестя Кучмы выросли с мизерного уровня до многомиллиардного, и он стал одним из самых богатых в Украине. Этому не в последнюю очередь поспособствовала "возможность" покупать государственные активы по ценам, в несколько раз ниже рыночных. Иногда даже в десятки раз. А также Пинчуку удавалось "дешевле" покупать сырье и находить "удачные государственные заказы" уже по рыночным ценам... Вот сейчас мэров городов обвиняют в продаже объектов ниже рыночной стоимости... Так а Кучма распродал значительную часть страны ниже рыночной стоимости, в том числе и своим родственникам. И где реакция Фемиды?

Также Пинчук при президенте Кучме "наколядовал" горсть каналов, с которыми их предыдущие владельцы "прощались" не всегда добровольно. А потом эти каналы нанимали российских медиа-киллеров, с пеной у рта доказывали, что Кучма не убивал Гонгадзе. Они настолько заговорили страну, что следствие ограничилось поиском стрелочников, а заговорщики, зафиксированные на пленках Мельниченко, и далее продолжают спокойно наслаждаться жизнью государственных пенсионеров.

Насколько "дорогим" и "важным" зятем для Кучмы был Пинчук, видно на трубном бизнесе: когда кремль хотел в очередной раз поставить украинского президента на колени, то вводил ограничения на поставки украинских труб в РФ... Пинчуковских труб... После чего Леонид Данилович на мягких лапках отправлялся в Москву и был гораздо более договороспособным.

Можем вспомнить, кто сдал Ядерный Арсенал Украины. Теперь уже понятно, что так называемый Будапештский меморандум писался почерком ФСБ, и именно отказ Кучмы от Ядерного Оружия стал первым шагом к предстоящей войне РФ против Украины. Мог ли понимать Кучма риски фиктивных гарантий безопасности со стороны крупнейших государств? Конечно, мог, но, мне кажется, что в те дни он больше переживал о российских рынках своего зятя, чем о будущем государства.

В конце концов, именно Кучма привел к власти Медведчука и Януковича – двух "китов" кремлевской политики, на которых держались, крепли и взрывались крупнейшие социально-политические кризисы: начиная от двух майданов и завершая войной. Можно упомянуть и многих других пророссийских перебежчиков, которые сегодня аплодируют и злорадствуют от войны, но это уже материал для книги… а не статьи.

Именно Кучма с Медведчуком были конструкторами президентской узурпации власти, которую Янукович позже "филигранно" довел до абсурда.

Не Кучмой единственным. Претензии нужно выдвигать всем президентам, начиная с Ющенко. Но именно "Данилыч" оказался основателем главных кризисов и проблем страны. Общество не только это проглотило, но и иногда называет его "лучшим президентом", а его зятя (того самого "приватизатора на мизере") – меценатом. Вместо искупления своих грехов экс-президент живет на элитной вилле на Лазурном побережье Франции, а избиратели украинского Востока, которые в 2004 и 2009 доверили ему свое будущее, умирают под российскими бомбами, ракетами и снарядами. Иногда их просто расстреливают оккупанты.

Если вернуться к задекларированной в начале теме, то стране нужна санация от кучмизма, санация от прожорливости политиков, отказ от ложного приоритета личных интересов над государственными. Единая нация, единая политическая сборная Украины способна сделать наше государство крепким. Все остальное – на радость врагам.

P.S. ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКИВАЮ: все начинается со свободы слова и ею же заканчивается.