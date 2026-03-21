'Наносит ущерб репутации ЕС': Мерц заявил, что бойкот Орбаном кредита для Украины 'будет иметь последствия' для него

Европа сможет заявить о себе "только тогда, когда станет экономически сильной и способной защитить себя", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за продолжение блокирования дальнейшей поддержки Украины со стороны Европейского Союза – речь о займе Украине в размере 90 миллиардов евро.

По словам Мерца, Орбан будет иметь "большие неприятности" за выбранную антиукраинскую и, наконец, антиевропейскую позицию. Заявление канцлера ФРГ прозвучало на пресс-конференции после заседания Евросовета в Брюсселе.

Нарушение консенсуса

Фридрих Мерц напомнил, что указанный заем уже был единогласно одобрен в Евросовете – в декабре прошлого года.

"Мы наконец подробно обсудили заем в размере 90 миллиардов евро во время дебатов по Украине. Напомню: мы достигли консенсусного соглашения по этому займу на заседании Европейского Совета 19 декабря, всего за несколько дней до Рождества. Все 27 глав государств и правительств согласились, что мы должны заключить это соглашение. Все 27 согласились, включая премьер-министра Венгрии. Но Орбан нарушил этот консенсус", – отметил канцлер ФРГ.

По его определению, это является "нарушением одного из фундаментальных принципов европейского сотрудничества".

"Это грубое нарушение лояльности между государствами-членами и вредит способности действовать и репутации Евросоюза в целом... Времени очень мало, но мы надеемся, что произойдет изменение взглядов, и что однажды мы все же сможем выплатить этот заем", – заверил Мерц.

Последствия будут

Канцлер Германии заверил, что во время бюджетных консультаций тема действий венгерского премьера так или иначе будет затронута, в Орбана ожидают "большие неприятности".

"Мы согласны с тем, что то, что произошло в Евросовете, мы так не примем и не оставим. Это обязательно будет иметь последствия, которые выходят далеко за пределы этого отдельного события... Когда начнется формирование бюджета и всего, что из него вытекает, нам придется еще раз принципиально поговорить об этом вопросе", – пообещал он.

Займ для Украины

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что Украина так или иначе, но все же получит кредитные 90 млрд евро от ЕС. То есть Европа все же сможет обойти вето Венгрии, которая и так не участвует в финансировании займа.

Однако вето Венгрии – не единственная преграда для Украины на пути к этому займу. Прежде всего Верховная Рада должна принять непопулярные налоговые инициативы, которые требует Международный валютный фонд (МВФ) в обмен на свою 4-летнюю кредитную программу. Как напомнил нам директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзи, кредит от ЕС напрямую зависит от того, удастся ли Украине получить заем от МВФ.

