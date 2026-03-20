Орбан останется "за бортом": фон дер Ляйен дала обещание по 90 млрд евро для Украины

Украина так или иначе, но все же получит уже принятый Европейским Союзом (ЕС) кредит в 90 млрд евро. То есть Европа все же сможет обойти вето Венгрии, которая и так не участвует в финансировании займа.

Об этом, подводя итоги саммита Европейского совета, который завершился 19 марта, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Каким именно образом ЕС планирует убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который последним блокирует необходимый Украине заем, лидер Еврокомиссии не отметила.

"Позвольте мне теперь перейти к кредиту поддержки Украины объемом 90 миллиардов евро. Решение было принято Евросоветом в декабре. И было одно условие: три страны не будут участвовать в кредите. Это условие было выполнено. Поэтому давайте четко определять свою позицию. Кредит остается заблокированным, потому что один лидер не держит свое слово. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве: мы выполним его – так или иначе", – заявила она.

Президент Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС должен выполнить свое решение по кредиту для Украины. "Как сказала президент (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Ред.), так или иначе мы это выполним", – заверил он.

Что предшествовало

На декабрьском саммите Совета Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом.

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине.

Причиной стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Виктор Орбан обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе разрабатывают альтернативный вариант финансирования Украины. В частности страны Евросоюза могут применить механизм двусторонних кредитов. Этот вопрос планируют вынести на обсуждение на двухдневном саммите, который начался 19 марта в Брюсселе.

