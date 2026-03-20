Украина может потерять 90 млрд евро от ЕС не из-за Орбана: что является решающим фактором

Вето Венгрии – не единственная преграда для Украины на пути к кредитным 90 млрд евро, которые хочет передать Евросоюз (ЕС). Прежде всего Верховная Рада должна принять непопулярные налоговые инициативы, которые требует Международный валютный фонд (МВФ) в обмен на 4-летнюю кредитную программу объемом $8,1 млрд.

Видео дня

Об этом рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он напомнил, что кредит от ЕС зависит от того, удастся ли Украине получить займ от МВФ.

"Даже если Орбан из-за какого-то там, я не знаю, просветления психологического снимет свои вето на 90 миллиардов, мы их все равно не получим до тех пор, пока не будет действенная программа с Международным валютным фондом", – говорит эксперт.

Он признал, что МВФ все же уже перевели Украине $1,3 млрд долларов, которые фактически стали авансом, поскольку требования фонда все еще не выполнены. В частности в МВФ хотят, чтобы в Украине до конца марта ввели:

налог на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП);

(НДС) (ФЛП); налогообложение посылок из-за рубежа;

из-за рубежа; военный сбор и после завершения войны ;

; налогообложение доходов с цифровых платформ.

В то же время даже если венгерский премьер-министр Виктор Орбан изменит вето по кредиту для Украины или если после парламентских выборов ему на замену придет правоцентрист Петер Мадьяр, это может не повлиять глобально на ситуацию. Причина – большая разница между законтрактованной ценой российской нефти, которую Венгрия должна была получать по трубопроводу "Дружба" и нынешними котировками – $35-40 против $114 за баррель.

"Кто вам сказал, что после выборов в Венгрии, если вдруг придет к власти Петер Мадьяр, он не будет также настаивать на запуске нефтепровода "Дружба"? Кто вам об этом сказал? А никто. Просто надо понимать, что каждая страна имеет свои национальные интересы, которым абсолютно плевать на украинский национальный интерес, на украинскую войну", – утверждает Пендзин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что Украина так или иначе, но все же получит кредитные 90 млрд евро от ЕС. То есть Европа все же сможет обойти вето Венгрии, которая и так не участвует в финансировании займа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!