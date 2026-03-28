'Нам хватает своей войны': Зеленский опроверг участие украинских военных в защите Ближнего Востока

Украинские военнослужащие не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Они будут делиться нашими наработками, помогать экспертизой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В субботу, 28 марта, он пообщался с журналистами онлайн, находясь с визитом в Катаре.

"Что касается наших военных. Мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться, – то это другой вопрос", – сказал глава государства.

"Что касается тренировок, учений и т.д., – то мы проговариваем все эти вопросы", – добавил он, отметив, что подробности пока не могут быть разглашены.

Зеленский пояснил, что в целом сотрудничество между странами объединяет такие направления, как "экспертиза, обучение, копродукция, производство, инвестирование".

Что предшествовало

По словам спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого, к Украине с просьбой помочь защитить их инфраструктуру от БпЛА обратились 11 стран. Сообщалось, что (по состоянию на середину марта) на Ближнем Востоке работали более 200 украинских военных специалистов.

20 марта Владимир Зеленский сообщил о сотрудничестве для противодействия "Шахедам" с пятью государствами.

Также президент отмечал отмечал: самое главное, что мы можем дать странам Ближнего Востока, это опыт и системность в борьбе с иранскими дронами. Между тем Киев заинтересован в системах ПВО и ракетах к ним, которые есть в странах региона и которые могут дать защиту от баллистики.

Как писал OBOZ.UA:

– В Тегеране заявили, что их удар якобы уничтожил склад украинских дронов в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Утверждается, что в помещении находился 21 украинец.

– В РНБО и МИД Украины опровергли это сообщение: дезинформационные операции являются типичными для иранского режима.

