11 стран обратилось к Украине за защитой от дронов: в МИД объяснили, что Киев ожидает в ответ

11 стран обратились к Украине с просьбой помочь защитить их инфраструктуру от иранских дронов. Более 200 украинских военных специалистов уже работают на Ближнем Востоке, а Киев ожидает от партнеров конкретных ответных шагов.

Представитель МИД Георгий Тихий пояснил, что взаимность касается политического, санкционного и практического сотрудничества, а также участия в восстановлении Украины. Об этом он сказал на брифинге в среду, 18 марта.

По словам спикера, украинские специалисты уже работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте, защищая партнеров, в том числе США, от иранских дронов "Шахед".

"На Ближний Восток уже направлен 201 украинский военный специалист, еще 34 готовы к отправке", — отметил Тихий.

Он подчеркнул, что ни одно другое государство мира не имеет такого комплексного опыта противодействия иранским беспилотникам.

Работа украинских специалистов включает не только применение дронов-перехватчиков. Это целая система, включающая радары, командные пункты, программное обеспечение для эффективного перехвата и специалистов с реальным боевым опытом.

Представитель МИД напомнил, что в последние недели 11 стран обратились к Украине с просьбой оказать такую поддержку, и часть из них уже выразила благодарность за практическую помощь.

В ответ Украина рассчитывает на четыре ключевых направления взаимности: усиление политической поддержки, поддержку санкционной политики в отношении России и Ирана, расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также участие в восстановлении Украины и инвестиционных проектах.

"Очевидно, что защита неба и гражданской инфраструктуры — это общий вызов, и Украина выступает взаимовыгодным партнером в этой сфере", – подытожил спикер.

Что предшествовало

Украина и ранее предлагала другим государствам помощь в организации противовоздушной обороны с учетом нового времени и новых вызовов. По словам украинского лидера, "Великобритания четко видит эти возможности" и понимает, что соглашения с Украиной "всегда надежны".

Именно поэтому 17 марта Украина и Британия "подписали соответствующую декларацию", добавил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским беспилотникам – ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

