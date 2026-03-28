В Иране заявили об уничтожении склада украинских дронов в Дубае: в МИД все опровергли

В Дубае(ОАЭ) иранские военные якобы уничтожили склад украинских дронов. По версии иранской стороны, в помещении, которое стало целью операции Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), находился 21 украинец.

Об этом заявил представитель Центрального штаба "Хазрат Хатем ол-Анбия" Ибрагим Зулфагари. Он также добавил, что судьба украинских военных, которые были на складе, пока неизвестна, а сам объект уничтожен.

"Одновременно с ударами по убежищам американских командиров и солдат в Дубае, которые нанесли им значительные потери, была проведена операция по складу украинских систем противодействия беспилотникам, который находился в Дубае для помощи армии США. На складе находился 21 гражданин Украины, и он стал целью комбинированной операции воздушных и морских сил Корпуса стражей Исламской революции и был уничтожен. Судьба украинских военных, присутствующих на складе, вероятно погибших, пока неизвестна", – заявил он.

Впоследствии, на ситуацию отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел. Представитель ведомства Георгий Тихий назвал заявление иранской стороны "ложью" и отметил, что такие дезинформационные операции являются типичными для иранского режима.

"Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции – и этим ничем не отличается от россиян", – сказал он.

Кроме того, заявления иранцев прокомментировали и в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян заявила, что сообщение о якобы ударе по складу с украинскими беспилотниками в Дубае не соответствует действительности.

Давитян отметила, что подобные сообщения для Украины "ничего не значат". Риторика иранской стороны выглядит как фейки, которые российская пропаганда регулярно распространяет против Украины.

Напомним, о том, что Украина направит на Ближний Восток военных с опытом сбивания "Шахедов" стало известно в начале марта. Президент сообщил, что эксперты отправятся в охваченный войной регион уже 9 марта.

По данным медиа, украинские специалисты, которые находятся на Ближнем Востоке, уже якобы совершили несколько успешных сбитий иранских дронов типа "Шахед". Речь идет о защите одной из стран региона – какой именно, не сообщается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о закрытии Ормузского пролива для морского судоходства. Военные также заявили, что готовы применять жесткие меры в отношении судов, которые будут пытаться игнорировать установленный запрет.

