Украина работает с пятью странами над противодействием иранским дронам: Зеленский раскрыл подробности

Киев активно сотрудничает с пятью государствами для противодействия иранским"Шахедам". Вместе с этим Украина прорабатывает дополнительные запросы от партнеров о военной экспертной поддержке на Ближнем Востоке и вблизи Залива.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, также есть дополнительные запросы от других государств, в частности от США и европейских стран.

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" – предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Прорабатываем запросы и европейских партнеров", – рассказал глава государства.

Кроме того, как сообщил Зеленский, отдельно обсуждаются международные инициативы для восстановления безопасности в Ормузском проливе. Зеленский поручил главе СНБО Рустему Умерову привлечь МИД и военных, чтобы оценить реальную готовность мировых стран участвовать в стабилизационных миссиях.

"В ближайшее время ожидаю конкретные результаты оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской безопасности экспертизы для защиты жизни признаются всеми партнерами", – отметил он.

Напомним, 11 стран обратились к Украине с просьбой помочь защитить их инфраструктуру от иранских дронов. Более 200 украинских военных специалистов уже работают на Ближнем Востоке, а Киев ожидает от партнеров конкретных ответных шагов.

Также OBOZ .UA сообщал, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским беспилотникам – ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

