'Надо стиснуть зубы и работать': Пристайко оценил результаты саммита НАТО для Украины

11 июля в Соединенных Штатах завершился юбилейный саммит НАТО, и в итоговом документе был принят ряд важных для Украины решений. Однако по поводу центрального вопроса о будущем членстве Украины в НАТО снова прозвучали лишь расплывчатые заявления.

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Результаты саммита оценил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA бывший посол Украины в Великобритании, эксминистр иностранных дел Украины и экспредседатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Он отметил, что принятие Украины в Альянс сейчас не стоит на повестке дня, поскольку это может втянуть НАТО в конфликт с ядерной Россией.

По его словам, во время прошлогоднего Вильнюсского саммита наши высокие ожидания сыграли злую шутку, поэтому в этот раз "лучше не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться". Прогресс есть, хоть и медленный, но мы двигаемся в правильном направлении.

"Главное сейчас, что мы получаем оружие и поддержку. Что касается политической составляющей, то надо стиснуть зубы и продолжить работать", – отметил Пристайко.

Он подчеркнул, что в итоговом документе были важны формулировки, которые, хоть и не полностью удовлетворяют украинскую сторону, но практическая составляющая этого саммита имеет гораздо большее значение.

"То есть если разделить все, что произошло ради нас на саммите, то это все-таки результат. Если взять то, что отмечено сейчас в декларации, там примерно то же, что было в 2008 году после Бухарестского саммита. Что Украина будет членом Альянса, а министры иностранных дел стран-членов проанализируют ее прогресс на основе годовых национальных планов.

По словам Пристайко, НАТО снова использовало нечеткие формулировки относительно членства Украины, пытаясь перестраховаться на случай, если Украина все же решит подписать соглашение с РФ, где будет прописан нейтралитет. Поскольку полной уверенности, что этого не произойдет, нет.

"Честно говоря, мы сильно перегрели наши ожидания в прошлом году. То есть, чтобы не разочаровываться, лучше не очаровываться. Мы решили, что членство у нас фактически в кармане. Мы посмотрели на пример Швеции и Финляндии и увидели в этом примере себя. Начали говорить, что нам вообще не нужно ПДЧ, как в Швеции и Финляндии. Мол, нам вообще нужны гарантии безопасности, имея в виду те, которые получали эти страны фактически на месяц, на два, пока они физически вступали в Альянс и еще не могли рассчитывать на статью № 5 Альянса.

Когда мы столкнулись с реальностью, что мы не совсем Финляндия и Швеция, почему-то обиделись на всех, и до сих пор у нас где-то, знаете, в воздухе есть вопрос: Байден, почему мы не в НАТО? Хотя для меня совершенно очевидно, что наша задача №1 прямо на сегодняшний день – помощь от Альянса", – подчеркнул Пристайко.

Он отметил, что опасность с нашей стороны состоит в том, что мы считаем, что сможем вступить в НАТО, не выполняя необходимых шагов. Ведь существует ряд вопросов, мешающих нам сделать это сегодня.

"Давайте по меньшей мере приступим к выполнению всех формальных вопросов. Реформируемся, поборем коррупцию, вооруженные силы приведем к стандартам Альянса. Проведем информационную кампанию, а мы, как дети, обиделись, не только сейчас, а еще начиная с 2008 года, на то, что нас не берут", – добавил эксперт.

Напомним, что президент Владимир Зеленский надеется, что следующим шагом НАТО после проведения саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины в блок, а затем и ее членство в Альянсе. Глава государства убежден, что Киев сможет усилить НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита Альянса. В ней говорится, что союзники возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе подчеркивается, что будущее Украины – у НАТО.

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