Зеленский: думаю, что следующим шагом будет приглашение в НАТО, мы укрепим Альянс

Президент Владимир Зеленский надеется, что следующим шагом НАТО после проведения саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины в блок, а затем и ее членство в Альянсе. Глава государства убежден, что Киев сможет усилить НАТО.

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Об этом он сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом на полях саммита Вашингтоне 11 июля. Зеленский при этом признал, что, прежде всего, Украина должна победить в войне с Россией.

"Я думаю, что следующим шагом будет приглашение, а затем членство. Понятно, что нас не будет в НАТО, пока война не будет окончена в Украине. Но я надеюсь, что мы победим", – подчеркнул президент.

Президент также сказал, что для НАТО также будет успехом, если Украина станет членом блока.

"Я думаю, это успех для нас обоих. Мы укрепляем НАТО. Мы сильные ребята. У нас сильная армия. И мы боремся против этого тирана Путина. И поэтому Украина в НАТО, это, да, успех. Но сегодня, когда мы говорим о вполне конкретных успехах, это успехи, которые дают нам возможность жить. Patriot, IRIS-T. Поэтому нам важно ускорить их появление в Украине. Для нас это успех на сегодняшний день", – сказал президент.

Напомним, что страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита альянса. В ней говорится, что союзники по блоку возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе подчеркивается, что будущее Украины – в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину пригласят стать членом НАТО на следующем саммите Альянса, который состоится в Гааге. Для этого страна должна победить в войне с Россией.

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