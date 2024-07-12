Саммит НАТО: мы не можем вас защитить, но дадим оружие, чтобы вы сделали это сами. Интервью с Пристайко

Главные результаты саммита НАТО для Украины: мы получим комплексы ПВО, а обещанные союзниками год назад истребители F-16, наконец, уже на пути в Украину. Также заявлено о создании в составе Альянса структур, призванных координировать поддержку. Во-первых, это "Содействие НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины" (NSATU), которая будет заниматься трансформацией украинской армии и силовых структур с целью их дальнейшей интеграции в Альянс. Во-вторых, общий Центр анализа, обучения и образования Украина-НАТО.

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Страны Североатлантического союза дали "обязательство относительно долгосрочного содействия безопасности для Украины". Будут предприняты важные шаги по "натовизации" помощи для Украины. НАТО примет координацию поставок оружия и боеприпасов из группы "Рамштайн", состоящей из 57 стран. Новое военное командование в Висбадене (Германия) станет центром планирования подготовки и оснащения украинских войск. Кроме того, в 2025 году союзники намерены выделить не менее 40 млрд евро на оборонные нужды Украины.

Для дальнейшего углубления институциональных отношений Украины с НАТО принято решение назначить в Киеве старшего гражданского представителя, который будет выступать в качестве координационного центра по взаимодействию Украины с НАТО.

По центральному вопросу о будущем членстве Украины в НАТО формулировки мало чем отличаются от прошлогоднего расплывчатого заявления во время Вильнюсского саммита. НАТО подтверждает, что может прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены. Также НАТО продолжит поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

То есть главный месседж – принятие Украины сегодня не стоит в повестке дня, ведь это может втянуть НАТО в конфликт с ядерной Россией. Это не помешало президенту США Джо Байдену в ходе встречи с Зеленским озвучить уже традиционные слова поддержки Украине: "Соединенные Штаты Америки и дальше будут рядом с Украиной. Россия не победит". Впрочем, возникает риторический вопрос – а победит ли Украина?

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины, экспредседатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко поделился своим мнением о результатах саммита стран Североатлантического Альянса для Украины.

– Чрезвычайно важный саммит НАТО завершен. На ваш взгляд, Украина должна быть удовлетворена его результатами?

– Я думаю, что наши высокие прошлогодние ожидания сыграли плохую шутку. На самом деле это медленный, но прогресс в правильном для нас направлении. Главное сейчас, что мы получаем оружие и поддержку. Что касается политической составляющей, то надо стиснуть зубы и продолжить работать.

Так что формулировки в окончательном документе важны. Они снова несколько нас не устраивают, но я считаю, что практическая составляющая на этом саммите весит гораздо больше, чем то, что написано в итоговом документе. То есть если разделить все, что произошло ради нас на саммите, то это все же результат.

Если взять то, что отмечено сейчас в декларации, там примерно то же, что было в 2008 году после Бухарестского саммита. Что Украина станет членом Альянса, а министры иностранных дел стран-членов проанализируют ее прогресс на основе годовых национальных планов. Это на самом деле и есть План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Почему такие не совсем четкие формулировки? А НАТО, видимо, можно и здесь понять. Например, если мы возьмем и условно завтра, подпишем какой-нибудь документ из РФ, где будет прописан нейтралитет, а уверенности, что такого быть не может, нет. Что тогда делать Североатлантическому союзу? Поэтому все эти факторы и привели к тому, что мы имеем сегодня.

– То есть вы считаете, что то, что нам пообещали передать, выделить и организовать, это все-таки преобладает достаточно размытую и нечеткую политическую составляющую по отношению к членству Украины?

– Да, потому что, честно говоря, мы сильно перегрели наши ожидания в прошлом году. То есть, чтобы не разочаровываться, лучше не очаровываться. Мы решили, что членство у нас фактически в кармане. Мы посмотрели на пример Швеции и Финляндии и увидели себя в этом примере. Начали говорить, что нам вообще не нужно ПДЧ, как в Швеции и Финляндии. Мол, нам вообще нужны гарантии безопасности, имея в виду те, которые получали эти страны фактически на месяц, на два, пока они физически вступали в Альянс и еще не могли рассчитывать на статью №5 Альянса.

Когда мы столкнулись с реальностью, что мы не совсем Финляндия и Швеция, почему-то обиделись на всех и до сих пор у нас где-то, знаете, в воздухе присутствует вопрос: Байден, почему мы не в НАТО? Хотя для меня совершенно очевидно, что наша задача №1 прямо на сегодняшний день – помощь от Альянса.

Опасность с нашей стороны, что мы считаем, что вступим в НАТО, не предпринимая шагов. Мы знаем список вопросов, которые не позволяют нам сделать это сегодня. Есть формальные, есть неформальные, есть политические. Давайте, по меньшей мере, начнем выполнять все формальные вопросы.

Реформируемся, преодолеем коррупцию, вооруженные силы приведем к стандартам Альянса. Проведем информационную кампанию, а мы, как дети обиделись, не только сейчас, а еще с 2008 года, на то, что нас не берут.

– Формулировка в итоговой декларации "мы еще раз подтверждаем, что мы сможем прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены" и "будущее Украины – в НАТО и мы продолжим поддерживать ее на безвозвратном пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", не кажутся вам слишком осторожными по расплывчатым. Как и заявления западных лидеров, что вступление возможно, когда Украина выиграет войну.

– Я согласен с вами, что формулировки не самые лучшие, но и мы его читаем по-своему. Мол, если да, тогда мы никогда не станем членами Альянса. Это наша точка зрения. Они же подразумевают, что, честно говоря, вы не являетесь членами семьи. Задача Североатлантического союза – защищать своих. Наш зонтик, он не является, знаете, действующим вперед. Будете членами семьи – будем вас защищать. Теперь мы готовы помогать, но не можем защищать. И этот момент, что нам уже никто не виноват, никто не несет долг по отношению к Украине, он достаточно эмоционально непрост.

При этом нам дают 40 миллиардов в год, Patriot, о которых мы не мечтали. Нам дают F-16. Россияне вообще считали, что мы останемся с вами с пустыми карманами в следующем году, но нет. Более того, натовский ответственный чиновник будет на постоянной основе сидеть в Киеве. Он будет каждый день общаться с украинским руководством, определять, что нам срочно нужно, куда и как. Это значительно оживит сотрудничество и снабжение всего необходимого.

Это постоянное ощущение, что нам все виноваты, и давайте-давайте, оно, как мне кажется, не позволяет понять опытно, что говорят наши партнеры.

– Что делать в таком случае, когда нам снова показали не то чтобы на дверь, но скажем так, на коврик при входе.

– Я помню, что в 2008 году я как раз работал в департаменте НАТО МИД Украины. Наша задача была уникальна, мы хотели вступить в Альянс.

МИД тогда возглавлял Владимир Огрызко. После саммита в Бухаресте мы приехали разочарованы, президент Ющенко приехал разочарованный. Но вместо того, чтобы плакать и обвиняют Альянс, что нам не дали ПДЧ, было принято решение, что мы возьмем и сделаем свой собственный ПДЧ на основе стандартов НАТО. Будем постепенно исполнять ежегодно.

В НАТО тогда говорили, что нет, вы не имеете права, мы же вам не дали ничего. Мы отвечали, что свои задачи придумали. Вот они годами не признавали, а потом говорят так: покажите, что у вас там за годовая программа, мы хотим посмотреть. И таким образом, мы выполняли 14 годовых национальных программ. То есть фактически таких же, если бы мы выполняли их в рамках ПДЧ. То есть, нужно убрать эмоции и работать дальше, просто реформируясь, стремиться к стандартам НАТО.

Не надо скулить. Главное, что у нас есть для защиты танки, самолеты, солдаты, тренировки, деньги и все остальное. Дальше время покажет.

––Просто такая натовская полупозиция влияет не только на наше настроение, но и на Россию. Похоже, Путин это поймет как слабость Запада и страх перед РФ. и потому мы имеем заявления бывшего президента РФ Медведева по поводу таких формулировок. Мол, вывод очевидный. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" к НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого". Известный факт, что не может заявить российский диктатор Путин, в инфополе вбрасывает Медведев, так что дальнейшие действия России ясны, она собирается "окончательно решать украинский вопрос".

– Знаете, СССР всю жизнь говорил: "слабый Альянс, мы их победим". Затем создают свой НАТО, который называют ОДКБ. А потом оказывается, что у Армения недавно фактически вышла. А вообще первая страна, подписавшая договор с ОДКБ, была Грузия, на которую то же ОДКБ потом напало. То есть, несмотря на то, что есть какая-то неопределенность, какая-то слабость формулировок, НАТО – это самое лучшее.

Возвращаясь к формулировкам, НАТО исходит из другого. Что Путин и войну начал как раз с нами, с Молдовой, с Грузией, чтобы создать эти непонятные сепаратистские объединения, чтобы не дать нам никуда деться. И не только в НАТО, но просто на Запад, в ЕС. И сейчас ситуация такова, каковой является.

И все же я считаю, можно было понятнее сформулировать пункты в итоговой декларации. А было бы большее присутствие неопределенности в отношении Украины.

– А вы считаете, что НАТО все еще сохраняет стратегическую неопределенность?

– Мне кажется, что, дав Украине все эти механизмы, сказав, что Украина все равно будет в НАТО, Альянс ответил на этот вопрос Путина. Путин верит, что путем шантажа он сможет убедить Альянс не брать Украину. Но НАТО ему говорит, что его этот вопрос не касается.

Это значит, что воюешь ты с ними, не воюешь, нет смысла никакого, мы все равно будем решать вопросы членства Украины самостоятельно. И это действительно лишает его важного аргумента, ведь он своим говорит, что мы сейчас повоюем и НАТО не приблизится к нашим границам. А Украина и НАТО говорят: ничего подобного, мы сражаемся, мы страдаем, мы теряем людей, но геополитически ты никогда не узнаешь, что мы в конце концов сделаем.

Но в то же время мне кажется, что и Россия тоже удачно сохраняет эту политическую и стратегическую неопределенность, каждый день угрожая ядерным оружием.

– У вас есть уверенность, что после войны, когда гипотетически, мы подписываем мирный договор с Россией, нас примут в НАТО?

– Возвращаемся к тому, о чем уже говорили – нужно будет читать мирный договор. Если будет написано, что Украина остается нейтральным государством, о каком НАТО мы можем вообще говорить? НАТО тоже скажет, что, слава Богу, сняли вопросы. То есть, это будет выгодно всем, кроме будущего украинского народа.

– Учитывая позицию России, представители которой заявляют, что внеблоковость – одно из главных условий даже не мирного договора, а просто прекращение огня, достичь этого будет крайне тяжело, а значит – многолетняя война на истощение, где у Украины не так много шансов.

– Никто не знает, какой запас прочности у РФ. Советский Союз в середине 80-х годов, казалось, еще имел силы бороться, но потом в считанные годы все развалилось. Потому все возможно и в случае с нынешней Россией.