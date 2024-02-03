Надо перекрыть 'финансовый кислород' России и сделать невозможным производство ней оружия - Порошенко о санкциях против РФ

Петр Порошенко в интервью бельгийской газете De Standaard призвал Запад усилить санкции против России до такого уровня, чтобы она не могла наращивать производство оружия. Порошенко отметил, что у государства-агрессора уже есть проблемы с высокотехнологичной военной техникой, но оно увеличивает количество снарядов и дешевых беспилотников, сообщает "Европейская Солидарность".

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Сдерживание россии в интересах Европы и мира, потому что рано или поздно это оружие будет направлено против западных государств, предостерегает пятый президент.

Россия пытается накачать показатели ВВП за счет бюджетного финансирования военной промышленности. Это колосс на глиняных ногах. Чего достигла Россия в достаточно сжатые сроки? Она организует производство, определенный вид оборонной промышленности, в том числе и ракетной, артиллерийской. В то же время они не могут улучшать свой флот, и это дает нам возможность вернуть контроль над украинской частью Черного моря и восстановить зерновой коридор без российского влияния, что жизненно важно против российской попытки шантажировать мир опасностью голода. Россия не имеет успеха в реактивных истребителях, Россия не имеет успеха в высокоточных гиперзвуковых ракетах. Но у России есть определенные успехи в вооруженной технике, в артиллерийских снарядах, в беспилотниках. Сейчас тысячи дронов производятся в каждой части России. И, к сожалению, это лишь демонстрация того, что Россия пытается найти возможность избежать санкций на поставку компонентов для беспилотников", – объясняет Порошенко.

Необходимо ограничить способность России производить большее оружия, подчеркнул пятый президент.

"В этой ситуации фактором нашей победы должно быть не только оружие. Чтобы выиграть войну, чтобы остановить Путина, мы должны создать для Путина мотивацию, значительно усложнив ему жизнь. Вооруженные силы Украины делают это, поэтому каждый день Россия теряет около 1000 человек. Но нам также необходимо ограничить способность России создавать больше орудия. В наших руках возможность остановить российские самолеты. Это наша возможность прекратить производство российских ракет, потому что если у них нет полупроводников и всех других компонентов, Россия не сможет производить оружие. И, несомненно, нам нужен Китай на нашей стороне", – считает Петр Порошенко.

Санкции против России будут более эффективными, если еще сократить российский экспорт и перекрыть таким образом финансирование войны, считает политик.

"Значительное повышение эффективности санкций не только в увеличении списка продукции из России, но и в сокращении российского экспорта. Российский экспорт должен составлять не больше 200 миллиардов долларов. Не 500, а 200. Путин должен понимать, что ему просто не хватает "воздуха", чтобы финансировать войну. Недостаточно денег", – отмечает Порошенко.

"И тогда будет сильная мотивация для путина окончить войну. Потому что ключ от этого не в Киеве, и не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ находится в Москве. Но мы можем это сделать быстрее. И что очень необходимо, я в этом уверен, так это членство Украины в НАТО", – убежден Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко в Британии покупает еще одну партию грузовиков DAF для ВСУ.