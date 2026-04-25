'Надо менять протоколы': Бродский призвал реформировать систему защиты правопорядка в Украине. Видео

После теракта в Киеве 18 апреля, активизировалась дискуссия об эффективности действий правоохранителей. В частности, речь идет о необходимости пересмотра протоколов реагирования на вызовы и повышения готовности полиции к возможным сценариям эскалации.

Сейчас внимание сосредоточено на скорости принятия решений и координации служб. Об этом в интервью заявил председатель редакционного совета OBOZ.UA и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Таким образом Бродский обратил внимание на то, что украинские полицейские часто прибывают на вызовы без полного понимания потенциальной опасности, что может приводить к трагическим последствиям. В заключении система реагирования требует адаптации к условиям войны и роста уровня угроз в тыловых городах.

"Вот, сейчас случилось с этим подонком террористом, семеро погибли. Скажите, это эта женщина с этим парнем виноваты? Нет. Система. Все руководство – от начала, до конца. Людей не готовили. А может надо было ротацию делать? Посмотреть, как это в Америке, в других странах", – заметил Бродский.

Бродский провел параллели с практиками других стран, в частности США, где правоохранители действуют более решительно в критических ситуациях. Сейчас украинские реалии требуют собственных решений, с учетом военного опыта. Ведь ответственность за последствия подобных трагедий лежит не только на отдельных исполнителях, но и на всей вертикали управления.

Глава редакционного совета OBOZ.UA предложил рассмотреть возможность ротации кадров между фронтом и правоохранительными органами для повышения готовности полиции к кризисным ситуациям.

"Надо менять протоколы. Вы знаете что-то про Министерство здравоохранения, там есть протоколы лечения на все. То же самое должно и есть в полиции", – заявил Михаил Бродский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования и программы подготовки полицейских. В частности необходимо усилили боевую и психологическую подготовку патрульных.

