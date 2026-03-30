'Надо искать альтернативу': Зеленский рассказал о дефиците ракет для Patriot и переговорах с Ближним Востоком

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 нужно искать им альтернативу. Сейчас Украина ведет переговоры с двумя странами для поиска такой альтернативы. В то же время нашему оборонно-промышленному комплексу надо делать все, чтобы у нас были свои антибаллистические системы.

Видео дня

Об этом рассказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что из-за войны на Ближнем Востоке антибаллистические пакеты партнеры отправляют именно туда, иногда забывая об Украине.

Президент отмечает, что хоть на территории европейского континента и делают важные шаги по увеличению производства, но и это не решит проблему. Сейчас таких ракет производится около 60 в месяц. Также он сказал, что этот вопрос поднимался в странах Ближнего Востока.

"Все пакеты антибаллистические мы видим, куда партнеры их направляют – там, где сегодня очень горячо, прежде всего на Ближний Восток, к сожалению, иногда забывают об Украине. Но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат. Безусловно, в странах Ближнего Востока этот вопрос поднимался, деталями делиться я не буду" – рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что украинская власть будет работать над тем, чтобы обеспечить страну такими ракетами, однако в целом нужно искать альтернативу и работать над собственными антибаллистическими системами.

"Мы будем работать над тем, чтобы Украина была обеспечена в этом направлении, но, если честно, миру – не Украине только – миру надо искать альтернативу как можно скорее", – рассказал Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!