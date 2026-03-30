'Делимся деталями' Зеленский рассказал, обсуждали ли с арабскими странами морские дроны и разблокировку Ормузского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что члены украинской делегации разговаривали с представителями арабских стран относительно морских дронов. Что касается разблокирования Ормузского пролива, то наша страна делится своим опытом функционирования Черноморского коридора, а другими вопросами в этом направлении занимаются Соединенные Штаты Америки.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами. Также подчеркнул, что Украина всегда готова помогать партнерам.

Глава государства заявил, что члены украинской делегации договаривались с представителями арабских стран относительно морских дронов, и это входит в ту систему договоренностей, о которой он отмечал ранее.

Президент отметил, что вопрос разблокирования Ормузского пролива также поднимали, поскольку он является болезненным и горячим для всего мира из-за энергетического кризиса.

"Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. И мы подробно говорили об этом, делились опытом Черноморского коридора, как он функционирует. Они понимают, что очень продуктивно получилось у наших Вооруженных сил разблокировать Черноморский коридор, мы делимся этими деталями. Что касается других направлений по Ормузу, этим занимаются Соединенные Штаты Америки, поэтому, безусловно, всегда готовы помогать партнерам", – отметил президент.

На вопрос о том, что цель Украины не просто продать дроны, а экспортировать экспертизу также, президент ответил, что именно с этого и начали, экспертные группы поехали и делились опытом, за что очень благодарны лидеры Ближнего Востока и военные.

