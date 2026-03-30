Сын Арнольда Шварценеггера от горничной повторил триумф отца: как выглядел 'железный Арни' в его возрасте. Фотосравнение

Сын звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна пошел по стопам отца и связал жизнь со спортом. 29 марта он одержал победу на соревнованиях по бодибилдингу NPC Natural Colorado State, заняв первые места сразу в нескольких категориях.

Речь идет о его дебюте на подобном уровне, который завершился результатом в категориях "Мужской открытый турнир по бодибилдингу в тяжелом весе", Мужская категория "Классическая фигура" (настоящие начинающие) и мужская категория "Классическая фигура" (новички). О своем успехе 28-летний Баэна сообщил в Instagram, опубликовав фото со сцены.

В посте он коротко прокомментировал результат, написав "Миссия выполнена" и продемонстрировав медали и форму, над которой работал последние годы.

Победа Баэны состоялась вскоре после его тренировки с отцом в культовом спортзале Gold's Gym в Венис-Бич, Калифорния, отмечают в People. Именно это место стало знаковым для Арнольда Шварценеггера, который начинал там свою карьеру после переезда в США в 1960-х годах. Впоследствии он стал одним из самых успешных бодибилдеров в истории, семь раз получив титул "Мистер Олимпия" и пять раз – "Мистер Вселенная".

В возрасте 20–30 лет Арнольд имел выразительную мускулатуру, четкий рельеф и пропорциональное телосложение, что стало эталоном для поколений бодибилдеров. Джозеф, в свою очередь, демонстрирует похожие физические данные – широкую спину, мощные руки и классические пропорции, хотя его стиль ближе к современной эстетике.

Сам Баэна неоднократно отмечал, что путь к этой форме был непростым. В школьные годы он имел лишний вес и не проходил отбор в спортивные команды. По его словам, его даже отчислили из баскетбольной и футбольной команд из-за недостаточной физической подготовки. Поворотным моментом было плавание, которое стало его первым серьезным шагом в спорте и впоследствии привело к бодибилдингу.

Кроме того, Джозеф рассказывал, что в детстве сталкивался с буллингом из-за своего веса, в частности со стороны сверстников. Это стало одним из факторов, который сформировал его мотивацию работать над собой и изменить образ жизни.

История его рождения долгое время оставалась скрытой. Джозеф является сыном Арнольда Шварценеггера и Милдред Баэны – женщины, которая более двух десятилетий работала горничной в семье актера. О том, кто его отец, парень узнал только в 13 лет, когда информация стала публичной.

Скандал вокруг этой истории привел к разводу Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер (тогдашней женой) после 25 лет брака. В этом браке родилось четверо детей. Сам актер позже признал свою ошибку и заявлял, что сосредоточился на восстановлении отношений со всеми детьми.

Сейчас Арнольд и Джозеф поддерживают тесный контакт. Они вместе тренируются, катаются на велосипедах и регулярно делятся совместными фото. Шварценеггер неоднократно публично выражал поддержку сыну и называл его "фантастическим".

Несмотря на известную фамилию отца, Джозеф Баэна принципиально не использует ее в своей карьере. Он неоднократно подчеркивал, что стремится достичь всего самостоятельно, полагаясь на собственную дисциплину и рабочую этику.

Кроме бодибилдинга, Баэна развивается как актер – он уже снялся в нескольких фильмах, среди которых "Отдел аферистов", "Колесница", "Школа хулиганов" и "Афина спасает Рождество". Также он работает фитнес-моделью и занимается недвижимостью.

