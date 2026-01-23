'Надо дожать': Зеленский высказался о санкциях против РФ и обсуждении с Трампом зоны свободной торговли для Украины. Видео

Российские нефтеналивные танкеры ходили по Европе, и почему-то впоследствии корабли отпускались правительствами стран, которые их останавливали. Несмотря на все введенные санкции, Россия и дальше продолжает находить пути, чтобы их обходить.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он напомнил, что вчера один из таких кораблей останавливала Франция.

"Надо дожать. Если с российской нефтью остановлен танкер, он не должен потом отпускаться. Санкции вводятся – еще раз благодарен за все пакеты санкций, – но Россия находит, как и через кого обходить", – сказал глава государства.

Также он добавил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он обсудил зону свободной торговли между Украиной и Вашингтоном. Глава Белого дома положительно отреагировал.

"Обсуждали этот вопрос. Президент Трамп поддерживает эту идею. Думаю, для нашего бизнеса это будет положительное решение. Посмотрим потом детали, безусловно, но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит", – говорит Владимир Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военно-морской флот Франции перехватил нефтяной танкер в Средиземном море. Сообщается, что корабль мог принадлежать российскому теневому флоту, его отбуксировали в один из близлежащих портов Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего выступления в Давосе Владимир Зеленский призвал Европейский Союз останавливать танкеры теневого флота, конфисковывать российскую нефть и продавать ее, лишая Кремль денег на войну. Без более жестких и эффективных санкций поток российских нефтедолларов не остановится, а значит, Европа должна действовать так же решительно, как США.

Также глава государства подтвердил, что переговоры с Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности Украины и урегулирования ситуации на Донбассе проходят успешно. Он подчеркнул, что ключевой документ о гарантиях безопасности уже готов и ждет подписания.

