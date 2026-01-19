Украинские банки отказались удерживать курс: как изменилась стоимость доллара 19 января

За выходные в украинских банках заметно снизился курс наличного доллара. В полдень понедельника, 19 января они определили его в средние 43,15/43,65 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. ниже в покупке и на 8 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 16 января.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 43,44-43,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,6 грн;

ПУМБ – 43,9 грн;

Прокредит Банк – 43,62 грн;

Сенс Банк – 43,55 грн;

Юнекс Банк – 43,51 грн;

Таскомбанк – 43,44 грн;

Укрсиббанк – 43,7 грн;

абанк – 43,7 грн.

Покупают же они ее по 42,6-43,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 43 грн;

ПУМБ – 43,3 грн;

Прокредит Банк – 43,03 грн;

Сенс Банк – 43,15 грн;

Юнекс Банк – 42,6 грн;

Таскомбанк – 43,15 грн;

Укрсиббанк – 43,1 грн;

абанк – 43 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Произошли изменения и в обменниках.Там курс доллара выставили на среднем уровне 42,91/43,65 грн (покупка/продажа). Это:

на 15 коп. ниже в покупке;

на 4 коп. в продаже.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 25 января) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 42,8-43,5 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Валютный рынок постепенно выходит из режима повышенного напряжения и переходит в фазу более спокойной динамики. Случайные или эмоциональные курсовые колебания выглядят маловероятными", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту.

