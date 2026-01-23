Видео дня
Блэкауты или мирное соглашение?
В течение последних 12 часов все важные государственные ведомства и их вип-спикеры рассказали о том, что нужно запасаться водой и что нас ждет что-то страшное в энергетике.
Далее текст на языке оригинала.
З цього можна зробити два висновки:
- Справді, ситуація сала критичною, і ми стоїмо на порозі каскадних відключень і масових блекаутів;
- Нас чекає щось "цікаве" на переговорах, які анонсовані, як переговори про енергетичне перемирʼя. Але, при цьому, Трамп заявив, що з Україною погоджено всі пункти мирної угоди.
Є, правда, третій варіант. Не буде ні першого ні другого.
