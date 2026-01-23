В течение последних 12 часов все важные государственные ведомства и их вип-спикеры рассказали о том, что нужно запасаться водой и что нас ждет что-то страшное в энергетике.

Далее текст на языке оригинала.

З цього можна зробити два висновки:

Справді, ситуація сала критичною, і ми стоїмо на порозі каскадних відключень і масових блекаутів; Нас чекає щось "цікаве" на переговорах, які анонсовані, як переговори про енергетичне перемирʼя. Але, при цьому, Трамп заявив, що з Україною погоджено всі пункти мирної угоди.

Є, правда, третій варіант. Не буде ні першого ні другого.