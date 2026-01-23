Премьер Гренландии заявил, что ничего не знает о сделке Рютте с Трампом по острову

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен утверждает, что не знает, о чем договорились президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте относительно Гренландии. Речь идет о рамочном соглашении, связанном с датским островом, в котором заинтересованы Соединенные Штаты.

Йенс-Фредерик Нильсен вновь повторил, что позиция Гренландии остается неизменной: никто, кроме нее и Дании, не может заключать соглашения от их имени. Премьера Гренландии цитирует вещатель TRT World.

Что сказал премьер Гренландии

"Что касается соглашения, я не знаю, что именно в нем содержится. Но я знаю, что сейчас у нас есть рабочая группа, которая работает над решением", – отметил Йенс-Фредерик Нильсен и повторил, что позиция Гренландии остается неизменной: никто, кроме нее и Дании, не может заключать соглашения от их имени.

Политик напомнил, что представители Гренландии и Дании встретились с Рютте несколько дней назад, и во время встречи обозначили главе НАТО "красные линии": "национальная целостность, границы и международные правила".

В то же время он раскритиковал риторику США по этому вопросу, назвав ее "неприемлемой". Однако Нильсен выразил мнение, что Гренландия и США могут восстановить "нормальные" рабочие отношения.

"Но все равно трудно слышать угрозы каждый вечер. Представьте, как это – быть гренландцем, мирными людьми в Гренландии – и слышать каждый день, что кто-то хочет забрать твою свободу", – добавил он.

О чем речь

Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21 января обсудили рамки будущего соглашения по Гренландии, которое якобы базируется на принципе сохранения суверенитета Дании.

По имеющейся информации, план предусматривает обновление Соглашения об обороне Гренландии 1951 года между США и Данией. В частности речь идет о разрешении американской стороне размещать военные объекты и определять оборонительные зоны при необходимости НАТО. Отдельные разделы касаются усиления безопасности на острове, активизации деятельности Альянса в Арктике, а также сотрудничества в сфере сырья.

Концепция возможного компромисса напоминает "кипрскую модель", при которой иностранные военные базы размещаются на территории государства без передачи суверенитета.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Всемирного экономического форума в Давосе Марк Рютте предостерег европейских лидеров от потери стратегического фокуса из-за "других громких международных тем", в частности, из-за напряжения вокруг Гренландии и заявления президента США. Существует реальный риск, что внимание к Украине может ослабиться именно тогда, когда она больше всего нуждается в поддержке, отметил он.

