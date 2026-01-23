Минувшей ночью в Москве находились эмиссары президента США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По итогам переговоров с Путиным в Кремле заявили, что без решения территориального вопроса "перспектив долгосрочного урегулирования не существует", а потому РФ намерена продолжать войну против Украины.

Сегодня в Абу-Даби начинаются трёхсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ. Как пишет Axios, главным вопросом обсуждения станет контроль над территориями на востоке Украины. Президент Владимир Зеленский также заявил, что ключевая тема переговоров — ситуация на Донбассе.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что с высокой вероятностью атаки РФ на энергетическую инфраструктуру столицы продолжатся, и призвал киевлян делать запасы воды и лекарств. Многие жилые дома в городе по-прежнему остаются без отопления, а подача электроэнергии по всей стране крайне ограничена.

Все, что делает Москва, — это затягивание времени ради продолжения террора. РФ требует территории в обмен на жизни и здоровье мирных жителей украинских городов, которых прямо сейчас морят холодом. И даже если в этих тяжелейших условиях Украина пойдёт на уступки, Путин может выдвинуть новые требования — дополнительные территории, юридическое признание или что-нибудь ещё: пространство для манипуляций практически безгранично.

В Москве сидят патологические лжецы и террористы. И самое печальное — они не встречают соразмерного и жесткого ответа со стороны союзников Украины.