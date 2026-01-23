В Киеве львовский застройщик получил землю для паркинга, но начал возводить огромный ЖК: что известно о новом скандале

Львовский застройщик "Риел" "строит" на участке, где должна была быть большая парковка, огромный ЖК Brother. Нацпол расследует возможное нарушение при изменении целевого назначения земли. По закону решение должны были принимать местные власти, однако вместо этого, вероятно, договорились с землеустроителем. Его за это могут лишить лицензии, также его фамилия фигурирует в материалах уголовного производства. Однако это не мешает продавать квартиры в еще не построенном ЖК на 13 домов.

О том, как в Киеве может появиться новый ЖК и кто помог изменить назначение земли, – читайте в материале OBOZ.UA.

Как на месте парковки может появиться огромный ЖК

ФЛП Юрий Баранов – сертифицированный инженер-землеустроитель, который рискует потерять свою лицензию. Согласно докладной записке ГУ Госгеокадастра в Киеве и области, Баранов, вероятно, нарушил закон. С его помощью ООО "Аллан Плюс" изменило назначение земли, которую арендовало у Киева. Причем договор аренды с этим ООО пытались расторгнуть, но фирма смогла продлить его через суд. А теперь – на земле, на которой должен был быть многоэтажный паркинг, построят ЖК Brother на 13 домов высотой до 25 этажей.

Вместо паркинга появятся еще 1290 квартир (владельцам которых тоже где-то нужно парковаться). Нарушения обнаружили не только в Госгеокадастре. Так, Главное следственное управление Нацпола считает, что "Аллан Плюс", "находясь в преступном сговоре с инженером-землеустроителем" Юрием Барановым, незаконно изменила назначение земельного участка. Об этом говорится в материалах дела 752/29823/25.

Документы засвидетельствовал сертифицированный инженер-землеустроитель Юрий Баранов. При этом по закону для изменения целевого назначения нужно было решение Киевского городского совета, а такого решения не было.

"Должностные лица ООО "Аллан Плюс", находясь в преступном сговоре с инженером-землеустроителем Барановым Юрием Леонидовичем, на основании квалификационного сертификата № 012452 от 31.03.2015 незаконным путем, без согласования с Киевским городским советом, изменили целевое назначение земельного участка размером 4,0881 га с кадастровым номером 8000000000:63:243:0188 с "другой коммерческой деятельности" на "для строительства и обслуживания многоквартирного дома", – говорится в материалах дела.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства получила документы от "Аллан Плюс" и еще в прошлом году выдала разрешение на строительство ЖК. Среди представленных были также и документы на землю, которые, вероятно, получили незаконно.

На участке 8000000000:63:243:0188 уже строят ЖК Brother. Это проект застройщика "Риел". Согласно данным lun.ua, квартиры здесь должны построить до конца 2027-го. Сейчас стоимость однокомнатной квартиры (если платить на этапе котлована) – от 41 тыс. долларов. Минимальная площадь – 32 кв.м. Двухкомнатные квартиры площадью от 58 кв.м на этапе котлована от этого застройщика стоят от 72 тыс. долларов. Коммерция – от 276 тыс. долларов.

OBOZ.UA направил запрос в "Риел" с просьбой прокомментировать, известно ли им об обстоятельствах изменения целевого назначения земельного участка, на котором они строят ЖК, и создает ли это риски инвесторам. На момент публикации ответ мы не получили.

Что должны были бы построить на месте ЖК и как получили землю

Киевский городской совет в договоре аренды с "Аллан Плюс" прописал, что "на участке не разрешается деятельность, не связанная с целевым назначением". На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства относительно участка 8000000000:63:243:0188 есть семь записей. Последняя запись сделана 15 мая 2024-го, но уже с назначением "для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

На самом деле на этом участке должен был быть один из крупнейших паркингов (фактически он уже был на этом участке, однако его должны были значительно расширить), а не ЖК, который, наоборот, усугубит проблему с нехваткой паркомест. По закону изменение целевого назначения не должно было происходить без решения местных властей.

Владельцем девелоперской компании "Риел" является Ростислав Мельник. ЖК Brother строят в рамках концепции Riel Family Style (также есть ЖК Sister в Дарницком районе и ЖК Father во Львове). Мельник уже попадал в скандалы во Львове.

Так, как пишут местные СМИ, его компания разрушила виллу на ул. Я. Ярославенко, 30, во Львове и построила на ее месте многоэтажку. "Ранее на ул. Я. Ярославенко, 30, находилась вилла украинского композитора Ярослава Ярославенко. Ее еще в 1982 году внесли в Реестр памятников архитектуры местного значения. Дом, который принадлежал семье Ярославенко и еще двум семьям, в начале 2008-го выкупил Ростислав Мельник, который уже в сентябре того же года снял с сооружения памятную таблицу, а затем разрушил здание, чтобы возвести здесь многоэтажку", – пишет издание "Варианты".

Кстати, если в рамках уголовного производства окажется, что компания "Аллан Плюс" совершила уголовное преступление, незаконно изменив целевое назначение земли, владельца "Риел" это не затронет. Дело в том, что официально ООО "Аллан Плюс" принадлежит луганчанину Александру Терещенко. Официально он несет ответственность за действия компании.