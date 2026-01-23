В Украине на одного новорожденного – трое умерших: какая ситуация по областям

В Украине продолжает сохраняться отрицательный демографический баланс: на одного новорожденного приходится трое умерших. Рождаемость уменьшается, а смертность, хоть и немного сократилась, все еще высока.

Видео дня

При этом некоторые регионы демонстрируют небольшой прирост детей, тогда как в прифронтовых областях демографическая ситуация остается критической. Об этом сообщает Оpendatabot, ссылаясь на данные Минюста.

В 2025 году в Украине родилось 168 778 детей, тогда как смертей зафиксировано 485 296. Это означает, что на одного новорожденного приходится трое умерших.

За год смертность сократилась на 2%, а рождаемость – на 4,5%.

После резкого падения рождаемости в 2022 году на 25% снижение замедлилось: в 2024-м показатель упал на 6%, а в 2025-м – на 4,5%. По сравнению с 2021 годом детей рождается в 1,6 раза меньше.

Среди регионов наблюдаются различные тенденции.

Больше всего детей родилось в Киеве – 19 410 младенцев (11,5% от общего количества), Львовской области – 15 872, Днепропетровской – 12 754.

Прирост рождаемости зафиксирован во Львовской области (+1,5%) и Волынской (+0,6%).

Зато в прифронтовых регионах ситуация хуже: в Херсонской области рождаемость упала на 16%, в Запорожской – на 11%, а в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Черновицкой областях – на 9%.

Что касается смертности, больше всего умерших в Днепропетровской области (52 559), Киеве (36 296) и Харьковской области (34 670).

Однако в некоторых регионах смертность уменьшилась: в Полтавской и Ривненской областях – на 4%.

В то же время в шести областях наблюдается ее рост, в частности в Киеве (+ 2%), Черновцах (+1,6%), Черкассах (+1%), Ивано-Франковске (+0,9%), Тернополе (+0,6%) и Львове (+0,4%).

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупация катастрофически влияет на украинские города, в частности на Мариуполь Донецкой области. С момента захвата в городе существенно ухудшилась демографическая ситуация. Три года подряд в оккупированном Мариуполе падает рождаемость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!