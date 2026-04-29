Украина ввела новые санкции против Кремля: Зеленский рассказал, кто попал под ограничения

Украина ввела новые санкции против лиц, причастных к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий (ВОТ), а также против 23 судов российского теневого флота, которые Россия использует для нефтяного экспорта. Государство также готовит еще один важный санкционный пакет и работает над синхронизацией ограничений с международными партнерами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Украина продолжает усиливать санкционное давление на тех, кто непосредственно участвует в военных преступлениях России, а также на механизмы, которые позволяют Кремлю финансировать войну против Украины.

Новые ограничения коснулись как конкретных лиц, так и морских судов, работающих в интересах российской экономики и военной машины. Первый санкционный список касается лиц, причастных к незаконному вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий.

Речь идет о системной политике России, которая включает принудительное перемещение детей, сокрытие от украинских семей и фактическое препятствование возвращению домой. Президент подчеркнул, что под санкции попали люди, которые работают именно на этот механизм, среди них:

представители государственной системы Российской Федерации;

чиновники и функционеры оккупационной администрации;

коллаборационисты на временно оккупированных территориях;

пропагандисты, которые информационно сопровождают эту политику.

Второй санкционный пакет касается 23 судов, которые Россия использует для экспорта нефти. Речь идет о так называемом теневом флоте – систему судов, через которую Москва обходит международные ограничения, поддерживает продажу энергоресурсов и продолжает получать большие доходы для финансирования войны.

Именно нефтяной экспорт остается одним из главных источников наполнения российского бюджета, а следовательно и ресурсом для продолжения агрессии против Украины. Часть этих судов уже находится под санкциями международных партнеров Украины, однако государство стремится к максимальной синхронизации ограничений.

Президент отдельно подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы санкционные режимы были максимально согласованными с международными союзниками. Речь идет о синхронизации санкций Украины с санкциями Европейского Союза, США, Великобритании и других партнеров.

Отмечается, что это важно для того, чтобы избегать пробелов, через которые подсанкционные лица или компании могут обходить ограничения через другие юрисдикции. По словам Зеленского, задача состоит в том, чтобы санкции партнеров работали и в Украине, а украинские санкции признавались и усиливались за рубежом.

Владимир Зеленский также сообщил, что в ближайшее время Украина готовит еще один санкционный пакет, который будет иметь особый вес. Детали пока не раскрываются, однако президент подчеркнул, что речь идет о решениях, которые будут иметь существенное значение для дальнейшего усиления давления на Россию.

