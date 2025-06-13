'Нечто между чудом и сенсацией': австрийский генерал в отставке, который перед вторжением давал Украине несколько недель, отметил ВСУ

То, что Украина уже четвертый год успешно обороняется от России, которая в разы превосходит ее численностью, территорией и вооружением – это что-то "между чудом и сенсацией". Так считает австрийский генерал в отставке Кристиан Сегюр-Кабанак, возглавляемый Обществом политико-стратегических исследований (STRATEG).

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Об этом Сегюр-Кабанак заявил в комментарии Укринформу в Вене. Сейчас он возглавляет Общество политически-стратегических исследований (STRATEG). Он признал, что перед полномасштабным вторжением считал, что Киев продержится несколько недель.

Сегодня же он высоко оценил Вооруженные силы Украины и заявил, что готов снять шляпу перед тем, что делают украинские военные.

"В начале вторжения я считал, что это продлится всего несколько недель – как, очевидно, оно и было изначально запланировано. Но когда я увидел, что строгое соблюдение доктринального подхода российскими вооруженными силами столкнулось с более гибким использованием сил и средств со стороны украинцев, я понял, что это не будет кратковременной кампанией, а сформируется серьезное сопротивление. То, что эта война продолжается уже столько времени, для меня, несмотря на все, находится где-то между чудом и сенсацией - я не могу назвать это иначе", – сказал он.

Австрийский генерал-лейтенант в отставке отметил, что "Вооруженные силы Украины проявили решительность, военную смекалку, инновационность, способность осваивать новые методы и средства" и смогли дать достойный отпор превосходящим силам врага.

Вместе с тем Сегюр-Кабанак указал на то, что материальные и человеческие ресурсы России значительно превышают украинские. Запад должен не забывать об этом и осознавать, что ключевым является продолжение поддержки Украины со стороны партнеров.

"Если не будет усиленной поддержки в виде поставок оружия и боеприпасов из Европы или Америки, то, вероятно, со временем это равновесие не удержится. Очень важным будет решение США относительно того, продолжат ли они финансовую и материальную поддержку Украины или откажутся от нее – это будет иметь решающее значение", – убежден австрийский генерал.

По его оценкам, Европа даже при наличии наилучшей воли, не сможет полностью заменить то, что предоставляют США, особенно в плане электронной разведки.

"Это – сложные вещи, но я могу только снять шляпу или отдать честь как военный перед тем, что делает Украина со своими Вооруженными силами", – добавил Сегюр-Кабанак.

Он также отметил, что для того, чтобы остановить российскую агрессию, партнеры Киева, прежде всего европейские, должны усилить поддержку украинского сопротивления, чтобы показать РФ, "что это не будет так просто – захватить Украину".

"Другого способа нет. Поэтому чрезвычайно важно сохранять поддержку Вооруженных Сил Украины со стороны Европы, а также США, и финансовую поддержку, иначе ситуация будет выглядеть плохо", – убежден президент STRATEG.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бундесвере оценили спецоперацию СБУ "Паутина". Генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил – Украина доказала, что способна перехватывать инициативу в войне и тем самым укреплять переговорные позиции.

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