'Надень каску и сам иди': вице-премьер Италии раскритиковал Макрона из-за идеи с миротворцами в Украине

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его позицию по поддержке Украины и гарантий безопасности. Он отверг идею французского лидера относительно европейских войск в Украине, заявив, что Макрон пусть "надевает каску, берет винтовку и идет сам".

Резкие высказывания итальянского политика привели к вызову посла Италии во Франции в МИД. Подробности сообщает France Info.

Что сказал вице-премьер Италии

На днях Сальвини сделал ряд резких замечаний в адрес Макрона. Преимущественно возмущение итальянского чиновника было связано с позицией президента Франции по поддержке Украины и обороны Европы.

В частности, Сальвини раскритиковал Макрона за идею об отправке в Украину европейских войск после достижения мирного соглашения.

"Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эммануэль Макрон этого хочет, пусть сам идет. Надень каску, возьми винтовку и сам иди в Украину", – заявил вице-премьер Италии в среду, 20 августа.

Реакция официального Парижа

В Париже из-за "неприемлемых комментариев" Сальвини в МИД 21 августа вызвали посла Италии во Франции Эмануэлу Д'Алессандро.

По данным дипломатических источников, послу Италии во внешнеполитическом ведомстве Франции "напомнили, что эти замечания противоречат климату доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами" и что подобные заявления подрывают "недавние двусторонние события, которые подчеркнули сильную схожесть взглядов между двумя странами, особенно относительно непоколебимой поддержки Украины".

Журналисты также напомнили, что атаки в адрес Макрона из-за его поддержки Украины Сальвини позволяет себе не впервые. Так, 7 марта этого года во время поездки в Милан этот итальянский чиновник, которого считают "близким к ультраправого политика Марин Ле Пен", назвал президента Франции "сумасшедшим" и обвинил его в "подталкивании Европы к войне с Россией".

Сальвини имеет репутацию "друга Путина в Европе": в сети легко найти его многочисленные фото в компании с российским диктатором, представителями его окружения вроде Сергея Лаврова, а также фотографии, сделанные на улицах Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия предложила вариант гарантий безопасности для Украины. В правительстве Джорджи Мелони считают, что они должны быть реализованы в формате коллективной помощи, аналогичном 5 пункту НАТО. Предложение, которое продвигает Мелони, не предусматривает фактического членства Украины в Альянсе.

