Нагорный Карабах является регионом площадью 11,5 тысяч квадратных километров, расположен на Южном Кавказе. "Карабах" с тюркского переводится как "черный сад", а армяне пользуются названием "Арцах". В Карабахе развивалась и азербайджанская, и армянская культуры; там жили и живут представители обоих народов. Но если говорить о измерении международного права, то Нагорный Карабах – международно признанная территория Азербайджана. Такой позиции придерживаются все государства ООН, даже Армения.

К началу 19 в. территории современных Азербайджана и Армении оказались в составе Российской империи. В этот период Нагорный Карабах был территорией постоянных конфликтов армян и азербайджанцев, доходивших до вооруженных столкновений. В 1918 году на Закавказье образовались три республики: Азербайджанская, Армянская и Грузинская. При этом статус Нагорного Карабаха оставался неопределенным. За контроль над Карабахом начинается армяно-азербайджанская война, но с приходом Красной армии Азербайджан и Армения попадают под власть Москвы.

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В 1921 году Нагорный Карабах был передан Азербайджану, а в 1923 году в его составе была образована Нагорно-Карабахская автономная область. В 1987 году в Нагорном Карабахе проходят митинги с требованием включить регион в Армению. 20 февраля 1988 года Совет Нагорно-Карабахской области обращается в Верховный Совет СССР с просьбой о включении региона в Армению, но ЦК КПСС осуждает это обращение. 22 февраля 1988 года начинаются вооруженные стычки между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе. Из-за многочисленных столкновений азербайджанцы начинают бежать из Армении и Нагорного Карабаха, а армяне из Азербайджана.

По данным переписи населения 1989 г. в области насчитывалось 189 000 жителей (41 000 азербайджанцев и 145 500 армян). С распадом СССР конфликт выходит на новый уровень. 30 августа 1991 г. Азербайджан объявляет независимость. 2 сентября 1991 г. провозглашена независимая Нагорно-Карабахская республика, но Баку объявил этот акт незаконным. Начинается полномасштабная война между Арменией и "силами самообороны Нагорного Карабаха" с одной стороны и Азербайджаном с другой. Особенно жестокие бои продолжались в 1992-93 годах. В феврале 1992 года армянские силы атаковали населенный азербайджанцами город Ходжалы в Нагорном Карабахе и устроили резню гражданского населения. Погибли несколько сотен ни в чём не повинных мирных людей. С 1992 г. Минская группа ОБСЕ во главе с Францией, Россией и США вела переговоры о мире. В мае 1994 года стороны конфликта подписывают Бишкекский протокол о прекращении огня, но периодически в регионе возобновлялись обстрелы.

По результатам войны армянские силы с помощью российской армии взяли под контроль не только большую часть территории Нагорного Карабаха, но и захватили еще семь азербайджанских районов. Вместе эти территории составляли около 20% всей площади Азербайджана. Около одного миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома в Карабахе и оккупированных районах, но так называемая Нагорно-Карабахская республика так и осталась непризнанным государством. Хотя Армения оказывала ей военную и финансовую поддержку, она так и не решилась ни признать независимость, ни включить в состав своей территории. Мирные переговоры о статусе Нагорного Карабаха так ни к чему и не привели, и с 1994 года Карабахский конфликт стал замороженным.

В апреле 2016 года в Нагорном Карабахе произошли масштабные вооруженные столкновения, которые стали известны как Четырёхдневная война. 27 сентября 2020 г. началась Вторая Карабахская война. Азербайджан решил вернуть утраченные территории и приступил к наступлению. Через полтора месяца азербайджанские войска смогли прорвать армянскую оборону и вернуть две трети территорий, утраченных после Первой Карабахской войны. Нагорно-Карабахская Республика стала отрезанной от Армении. В регион были введены "русские миротворцы". В сентябре 2022 года на фоне российского вторжения в Украину снова произошли азербайджано-армянские столкновения. Хотя Армения обратилась к России о помощи, однако поддержки она так и не получила. 18 апреля 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте республики, согласился с тем, что Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана.

19 сентября 2023 года министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В этот раз Ереван в защиту карабахских армян не стал. Боевые действия продолжались несколько меньше суток и фактически завершились капитуляцией сепаратистского региона. По условиям соглашения о прекращении огня подразделения непризнанной республики расформируются, а их оружие и военная техника передаются Азербайджану. Правительство в Баку предложило местным жителям остаться, но взять азербайджанское гражданство. Большинство местных армян на это не согласились, поэтому решили выехать в Армению. Этот выезд абсолютно не этническая чистка, как хотят представить некоторые СМИ, а сознательный выбор армянского населения.

С момента первой Карабахской войны Россия использовала конфликт для усиления своего влияния в Закавказье. С одной стороны, она играла в "миротворца", а с другой активно продавала оружие как Армении, так и Азербайджану. С течением времени Баку начал активно развивать союзнические отношения с Турцией, а Армения на этом фоне всё больше попадала в зависимость к России. Кроме того, ещё с 1992 года Ереван сохраняет членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а Азербайджан в 1999 году покинул эту структуру.

Однако при премьерстве Николы Пашиняна армяно-российские отношения стали постепенно портиться. Ещё в 2020 году он обвинял Россию и ОДКБ за отсутствие поддержки. Поэтому в конце прошлого года Армения активизировала отношения с ЕС и США. В то же время Пашинян стал говорить о неэффективности российских миротворцев. Россия сейчас информационно поддерживает армянскую оппозицию, которая требует отставки Пашиняна, и заявляет, что нынешняя ситуация стала результатом его переориентации на Запад.

Ещё одним резонансным событием стал взрыв ангара с горючим 25 сентября т.г. вблизи трассы Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе. Погибли 68 человек. Число пострадавших – 290. Количество граждан, судьба которых неизвестна – 105. Возникает логичный вопрос, кому это выгодно? Баку уже решил военно и политически вопрос реинтеграции Карабаха, поэтому ему абсолютно нет выгоды на территории, на которую через несколько дней войдут азербайджанские войска совершить террористический акт. Между тем, следует понимать, что свободный проход к территории Армении имеет гражданское население и военные, которые сложили оружие. Но это не касается нескольких руководящих лиц сепаратистов, раздувавших конфликт и совершивших военные преступления. Некоторые из них заранее сбежали на территорию Армении, однако некоторые остались в Нагорном Карабахе и не имеют возможности его свободно покинуть, ведь на выезде точно будут арестованы азербайджанскими военными, установившими полный контроль над коридором в Армению. Поэтому преступники из бывшего руководства Нагорного Карабаха заговорили о воздушном коридоре, а эту идею не очень поддержали в Ереване и западные партнеры. Тогда происходит не виденный по цинизму террористический акт и повторное обращение за установлением воздушного коридора, над которым начали задумываться.

Действия России показали, что она не заинтересована в реальном разрешении конфликтных вопросов. Ей выгоднее поддерживать напряженность, воздействуя на обе стороны. Так называемые российские "миротворцы", которые должны были защищать армянское население Карабаха, не смогли ничего сделать. Война в Украине значительно ослабила российскую армию. Когда Азербайджан начал последнюю "антитеррористическую операцию", Москва лишь демонстративно возмутилась, что её об этом "предупредили в последний момент" и умыла руки. Кремлёвские пропагандисты призвали Ереван присоединить Армению к России, а вот тогда Москва вроде бы предоставит необходимую военную помощь армянам. Такая циничность заявлений не имеет предела.

Возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана стало торжеством международного права. Баку долго боролся за восстановление своей территориальной целостности и достиг этого. Украина тоже полна решимости вернуть все временно оккупированные российской армией территории. Как над Нагорным Карабахом взвился азербайджанский флаг, так и над Крымом скоро будет развиваться сине-желтое украинское знамя.