"Начал пользоваться ситуацией": Буданов рассказал, как Китай "поглощает" Россию и передавал ли готовое оружие Москве

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что Китай воспользовался санкциями против России, чтобы получать сверхприбыли. Однако Пекин так и не передал Москве ни одной единицы оружия.

Видео дня

Об этом он заявил на полях экономического форума в швейцарском Давосе. По его словам, в Пекине поняли, как организовать поставки электроники в Москву и использовать ситуацию в свою пользу.

"Китай пользуется этим, зарабатывает много денег и усиливает свое политическое влияние на Россию. Россия же переплачивает Китаю за электронику, станки и сырье", – сказал он.

Он добавил, что сегодня "все видят", как Поднебесная использует эту ситуацию, усиливая свое влияние на РФ в контексте войны в Украине, "поглощая ее". Зато Россия делится военными технологиями с Китаем.

Какие заявления прозвучали на форуме в Давосе

Напомним, во время форума сенатор от Республиканской партии США Том Тиллис назвал российского диктатора Владимира Путина "лжецом и убийцей". Он заявил, что главе Кремля ни в коем случае нельзя доверять.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко, который также находится в Швейцарии, заявил, что поддержка Украины США критически важна. И Украина на нее и в дальнейшем рассчитывает. Сегодня, по его словам, критический момент в этой страшной войне, когда партнеры должны совместно и устойчиво поддерживать и помогать Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет Дональда Трампа, летевший в Давос, вернулся обратно в Штаты. Причиной, заставившей прервать полет, стала техническая неисправность Борта №1, однако глава Белого дома будет лететь в Швейцарию запасным самолетом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!