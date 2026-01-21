'Ему нельзя доверять': сенатор-респубиканец Том Тиллис открыто назвал Путина убийцей. Видео

Сенатор от Республиканской партии США Том Тиллис назвал российского диктатора Владимира Путина "лжецом и убийцей". Он заявил, что главе Кремля ни в коем случае нельзя доверять.

Видео дня

Об этом он заявил на полях экономического форума в Давосе. По словам политика, за Москвой должны следить не только Украина и США, но и европейские страны-участницы НАТО.

"Владимир Путин – убийца, а в лучшем случае он – лжец. Ему нельзя доверять. Каждое слово Владимира Путина нужно проверять на правдивость. Поэтому мирное соглашение (между Украиной и Россией - ред.) должно быть очень конкретным", – сказал сенатор.

Экономический форум в Давосе 2026 – что известно

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на полях форума предупредил, что мир сейчас вступает во "время без правил", когда старые международные нормы и соглашения становятся все менее действенными. По его словам, сейчас не время для нового империализма или колониализма, ведь это лишь усиливает глобальные риски, и призвал Европу укреплять собственную позицию и активно защищать свои интересы на мировой арене.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко, который также находится в Швейцарии, заявил, что поддержка Украины США критически важна. И Украина на нее и в дальнейшем рассчитывает. Сегодня, по его словам, критический момент в этой страшной войне, когда партнеры должны совместно и устойчиво поддерживать и помогать Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет Дональда Трампа, летевший в Давос, вернулся обратно в Штаты. Причиной, заставившей прервать полет, стала техническая неисправность Борта №1, однако глава Белого дома будет лететь в Швейцарию запасным самолетом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!